وقف استيراد سيارات «فولكس فاجن» الكهربائية المصنّعة في الصين بشكل مؤقت

أصدر وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، قراراً يقضي بوقف استيراد سيارات «فولكس فاجن» الكهربائية المصنّعة في الصين بشكل مؤقت، ما لم يكن الاستيراد لإعادة التصدير خارج الدولة. كما نصّ القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2023، على وقف تسجيل سيارات «فولكس فاجن» الكهربائية المصنّعة في الصين لدى دوائر ترخيص المركبات بالدولة بشكل مؤقت. ويستثنى من أحكام هذا القرار السيارات الكهربائية التي تم شراؤها من الأفراد وأداء ثمنها قبل تاريخ هذا القرار.

إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع في قطاع السيارات، لـ«الإمارات اليوم»، أن «القرار يرجع إلى عدم مطابقة السيارات الكهربائية المشار إليها للمواصفات القياسية للسيارات الكهربائية في منطقة الخليج العربي، ومن بينها الإمارات».