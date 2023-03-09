مجموعة «&e» تنضم إلى الجهود الدولية لزيادة وعي الطلاب بعلوم الحاسوب

أعلنت مجموعة «&e» أمس، عن شراكتها مع منظمة «Code.org» العالمية المستقلة غير الربحية، للانضمام إلى الجهود الدولية الداعمة لبرنامج المنظمة، الذي يسعى إلى تشجيع وتطوير وزيادة الوعي بعلوم الحاسوب والبرمجيات في الأسواق التي تعمل بها المجموعة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.

وأفادت «&e» في بيان أمس، بأنها تعمل بشكل وثيق مع «Code.org» لتطوير مبادرات جديدة لزيادة الوعي بعلوم الحاسوب والبرمجيات ودمج مهارات ومفاهيم علوم الحاسوب للطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة، مشيرة إلى أن ذلك يشمل أيضاً تقديم رؤى حول الشراكات المحتملة والآفاق المستقبلية الخاصة بفرص العمل المتاحة في هذا المجال، إذ يبدأ التعاون في دولة الإمارات على أن يمتد تباعاً إلى مختلف الأسواق التي تعمل بها المجموعة.

وتمنح هذه الشراكة الأولوية لتوسيع النطاق التعليمي لعلوم الحاسوب للطلاب الناطقين باللغة العربية من خلال توفير محتوى مجاني يسهل الوصول إليه، وأيضاً تزويد المعلمين بالمهارات اللازمة لزيادة الوعي بأهمية علوم الحاسوب لدى الطلاب، وتعزيز معرفتهم بالمفاهيم الأساسية.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي أبرمت مذكرة تفاهم مع منظمة «Code.org» خلال القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي أخيراً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»، حاتم دويدار: «نعتز بالانضمام إلى هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز دور قطاع التكنولوجيا في المناهج التعليمية وتمكين علوم الحاسوب في المنطقة، وهي كذلك فرصة للتعاون مع شركائنا والاستثمار في التقنيات المستقبلية سعياً لبناء حلول مبتكرة تسهم في دفع القطاع التعليمي إلى الأمام».