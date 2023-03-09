التقى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أمس وفداً تجارياً وصناعياً من ألمانيا.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان بأن علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وألمانيا تشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، نحو 9.6 مليارات دولار، في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى ألمانيا بنحو 340 مليون دولار.

وأشارت إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الاتحاد الأوروبي بنسبة مساهمة بلغت 17% من إجمالي تجارة الإمارات البينية مع الاتحاد الأوروبي لعام 2022، فيما تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لألمانيا على مستوى الدول العربية، خلال عام 2021، حيث تستحوذ على ما نسبته 20% من تجارة ألمانيا مع الدول العربية، وعلى 45% من تجارة ألمانيا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في دولة الإمارات أكثر من 2.6 مليار دولار بنهاية عام 2020، فيما يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا بنحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وأكد بن طوق، أن «العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا شهدت نقلات نوعية على مدار الأعوام الماضية في مختلف مجالات التعاون، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وبما يرسّخ النمو المستدام لاقتصادهما ويعزز الرخاء والرفاه للشعبين الصديقين».

وقال: «أسست اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين البلدين التي جرى توقيعها في أبوظبي خلال سبتمبر 2022، لفصل جديد من التعاون، كما أظهرت توافقاً في الرؤى تجاه العديد من الملفات الاستراتيجية والاقتصادية».

وتابع: «نتطلع إلى الاستفادة من هذا التوافق لاستكشاف المزيد من فرص النمو الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنويع مظلة الاستثمارات المتبادلة بها، وتمكين مجتمعي الأعمال والشركات الناشئة من الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين».