«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لدعم العائدات إلى العمل

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، النسخة التجريبية لبرنامج يدعم النساء العائدات إلى سوق العمل، ويهدف إلى دعم إعادة دمج المرأة في الكوادر العاملة بعد فترة استراحة مهنية طويلة.

وأفاد البنك في بيان، بأن البرنامج، الذي أطلقه احتفاءً باليوم العالمي للمرأة أمس، سيتيح الفرصة للنساء اللواتي خرجن من سوق العمل لمدة عامين أو أكثر للانضمام إلى بنك الإمارات دبي الوطني، لاسيما في مجال الوظائف التكنولوجية والرقمية.

وستحظى النساء المشاركات في البرنامج بالدعم الذي يشمل التوجيه والتعلم والمرونة في ترتيبات العمل.

وسيكون البرنامج مفتوحاً لجميع النساء المؤهلات في دولة الإمارات قبل أن يتوسّع ليشمل المكاتب العالمية للبنك.