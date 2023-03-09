«دي بي ورلد» تطبق نظام «بوكس باي» في محطة حاويات كورية جنوبية

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» عن أول استخدام تجاري لنظام «بوكس باي» الآلي والصديق للبيئة لتخزين الحاويات على المنصّات المرتفعة بمحطة حاويات «بوسان» في كوريا الجنوبية، سادس أكبر ميناء للحاويات في العالم.

ويأتي الإنجاز الأول من نوعه عالمياً، ليعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي المتميزة عالمياً في قطاع الموانئ واللوجستيات، حيث تواصل مجموعة «دي بي ورلد» اعتماد طرق مبتكرة لتعزيز كفاءة عمليات النقل، والإسهام في الحفاظ على التدفق التجاري العالمي، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول مبتكرة من شأنها الحفاظ على انسيابية حركة التجارة.

توقيع

وتم توقيع اتفاقية الشراكة، أمس، بين شركة «بوسان نيوبورت» (PNC) و«بوكس باي» المنطقة الحرة، في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي، بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إس إم إس» الألمانية، بوركهارد داهمين، التي طورت نظام «بوكس باي» بالشراكة مع «دي بي ورلد».

سلاسة

وسيتم دمج نظام «بوكس باي» بسلاسة مع عمليات الرافعات الآلية المتحركة على السكك الحديدية والشاحنات، لتحديث منطقة تخزين شاغرة للحاويات، حيث سيقدّم ميزة الوصول المباشر إلى كل حاوية في أي وقت، وسيسهم في الاستغناء عن 350 ألف عملية نقل غير ضرورية سنوياً، ما سيخفّض إجمالي الوقت الذي تستغرقه الشاحنات لنقل الحاويات داخل المحطة بنسبة تصل إلى 20%، ويشكل إضافة نوعية إلى خدمات تسليم البضائع التي تقدّمها شركة «بوسان نيوبورت» إلى متعامليها.

أساليب حديثة

وقال بن سليّم: «ننطلق في (دي بي ورلد) من موقع دبي الرائد عالمياً في قطاع الموانئ واللوجستيات، وتوجهها المستمر في اعتماد الأساليب الحديثة التي تدعم تدفق التجارة العالمية، وفي هذا الإطار يأتي تصميم (بوكس باي) كنظام تخزين متفرّد للحاويات في مجال التجارة العالمية، والذي طورته (دي بي ورلد) بالتعاون مع مجموعة (إس إم إس) الألمانية».

يشار إلى أن «دي بي ورلد» تمتلك حصة 66% في «بوسان نيوبورت»، التي ناولت 5.3 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2021.

• «النظام» يختصر 350 ألف عملية نقل سنوياً.. ويخفّض وقت نقل الحاويات داخل المحطة 20%.

أول تشغيل تجاري

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، عن بدء أول تشغيل تجاري لنظام «بوكس باي» الآلي والصديق للبيئة لتخزين الحاويات على المنصّات المرتفعة، عقب النجاح الذي حققه البرنامج التجريبي النموذجي لهذه التقنية في ميناء جبل علي منذ يناير 2021، حيث تم اختباره من قبل مشغّلين رائدين للموانئ في العالم.

وبعد أن أثبتت هذه التقنية جدواها في قطاع المعادن، تم تطويرها من أجل الخدمات اللوجستية في الموانئ، حيث قامت «دي بي ورلد» ومجموعة «إس إم إس» ببناء مرفق تجريبي في محطة الحاويات (4) بميناء جبل علي في يناير 2021.