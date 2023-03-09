«دبي العالمية» تطلق شبكة الشركاء الدولية لتعزيز الشراكات العابرة للحدود

أطلقت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شبكة الشركاء الدولية، وهي عبارة عن فعالية جديدة تستهدف تعزيز الحوار العابر للحدود بين الغرفة ومكاتب التمثيل والترويج التجاري، والملحقين التجاريين، ومجالس الأعمال، وإشراكهم جميعاً في أجندة الغرف وخططها ومبادراتها الاستراتيجية لدعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

وجاء إطلاق الشبكة خلال لقاء نظمته الغرفة في مقرها أمس، بمشاركة وحضور أكثر من 100 من ممثلي مجالس الأعمال ومكاتب التمثيل والترويج التجاري والملحقين التجاريين، حيث جرى على هامش الإطلاق تنظيم جلسة حوارية مع مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إضافة إلى جلسة نقاش مفتوحة للحاضرين مع عدد من مسؤولي غرف دبي للتعرف عن كثب إلى الجهود التي تبذلها الغرف لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز التعاون والشراكة مع الأسواق الخارجية.

وفي تعليقه على إطلاق المبادرة الجديدة لتعزيز قنوات الحوار المشترك، قال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي: «نعمل حالياً على تحسين دور مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرف دبي، وإعادة صياغة دورها بما يناسب متطلبات المرحلة المقبلة».

وأضاف: «نتعاون مع السفارات والقنصليات في الدولة، وكذلك هيئات التجارة الخارجية والمكاتب التجارية التي تعمل معها، لإنشاء مجالس أعمال جديدة للبلدان التي لا تمثلها مجالس الأعمال الحالية»، مشيراً إلى «التركيز على دعم جهود هذه المجالس والمكاتب التجارية لتعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الأخرى».

وذكر الهاشمي، أن شبكة الشركاء الدولية، تعتبر منصة مثالية واستثنائية لتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات، والتعريف بفرص التعاون، وتشجيع الحوار المشترك، فضلاً عن إشراك الفئات المستهدفة في جهود تحفيز بيئة للأعمال، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية للغرف، إضافة إلى فتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في دبي وهذه الدول. وستعمل شبكة الشركاء الدولية على إحاطة الأطراف المعنية بأحدث المستجدات المتعلقة بخطط الغرفة للنمو، واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وتدعم الشبكة الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي العالمية في استقطاب 100 شركة صغيرة ومتوسطة و30 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي، ودعم 100 شركة من الإمارة للتوسع في الأسواق الخارجية بحلول نهاية 2024.