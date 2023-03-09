عودة الإنفاق على سفر رجال الأعمال بالمنطقة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2024

توقع مؤشر سفر رجال الأعمال السنوية (2022) الصادر عن رابطة سفر الأعمال العالمية، أن يعود قطاع سفر الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا للتعافي والانتعاش بسرعة أكبر من أي منطقة أخرى، حيث حقق سفر رجال الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا 86% من مستوياته لعام 2019، خلال عام 2022، متفوقاً بذلك على التعافي والانتعاش الحاصل في الأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، ومتوقعاً أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2024.

وسيتم تسليط الضوء على الأداء القوي للقطاع والفرص المستقبلية خلال معرض سوق السفر العربي 2023 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من الأول إلى الرابع من مايو. وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «يعد قطاع سفر الأعمال عاملاً رئيساً في صناعة السفر والسياحة الأوسع في الشرق الأوسط، ومن دواعي سرورنا أن نرى عودة تعافٍ وانتعاش بقوة منذ تفشي الجائحة، حيث ستقدم الرابطة العالمية لسفر الأعمال في سوق السفر العربي 2023 تحليلاً متعمقاً لكيفية دعم التكنولوجيا لهذه العودة إلى السفر».