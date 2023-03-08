%30 نمواً في عدد الشركات الجديدة المسجّلة بـ"جافزا" خلال 2022

حققت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، تسجيل أعلى زيادة في عدد الشركات الجديدة منذ عقد من الزمان، بنمو قدره %30 على أساس سنوي، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات العاملة في المنطقة الحرة ما يزيد على 9500 شركة عام 2022.

وأفادت "جافزا" في بيان اليوم، بأنها عملت على خلق الفرص المتميزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال حلولها اللوجستية المتكاملة، ومنصاتها للتجارة الرقمية، وتوفير إمكان الوصول إلى الشبكة العالمية المترابطة لـ "دي بي ورلد"، ما يوفر دعماً لا يضاهى لتمكين التجارة الذكية عبر جميع مراحل سلاسل التوريد.

وشهدت "جافزا" خلال السنوات الـ10 الماضية، زيادة بمقدار 13 ضعفاً في عدد متعاملي الخدمات اللوجستية، بينما نما عدد شركات المركبات وخدمات النقل بنسبة %26 سنوياً.

وتُعزى الزيادة في إيجاد المزيد من الفرص الجديدة لتجارة التجزئة والتجارة العامة، إلى نمو قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، الذي خلق طلباً متنامياً على شركات الخدمات اللوجستية والنقل للتعامل مع حركة البضائع عبر المنطقة الحرة.

ولاتزال كل من الصين والهند تحتفظان بمكانتهما باعتبارهما شريكين تجاريين واقتصاديين أساسيين للمنطقة الحرة؛ حيث زاد عدد الشركات الصينية الجديدة المسجّلة في "جافزا" بنحو أربعة أضعاف عام 2022، ما يؤكد تعافي النشاط التجاري وزيادة الطلب من منطقة الشرق الأقصى بعد الجائحة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للشركات الهندية الجديدة المسجّلة بنسبة %30 مقارنة بعام 2021.

وساعدت المبادرات النوعية مثل "جسر التجارة الهندي - الإماراتي" التي أطلقتها "دي بي ورلد"، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، على زيادة ثقة المتعاملين بأهمية التوسّع في أعمالهم للوصول إلى الأسواق الجديدة من خلال ميناء جبل علي والمنطقة الحرة.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ"دي بي ورلد - الإمارات" وجافزا، عبدالله بن دميثان، إن "الارتفاع الملحوظ في عدد الشركات الصينية الجديدة المسجّلة خلال العام الماضي، أدى إلى نمو التجارة الإماراتية الصينية لتبلغ قيمتها 264.5 مليار درهم ، كما أن الزيادة في عدد الشركات الهندية الجديدة أسهمت في دعم التجارة الإماراتية الهندية لتبلغ قيمتها 180.9 مليار درهم عام 2022".