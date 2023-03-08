أحمد بن سعيد: تطوير الكفاءات الإماراتية وإعدادها لتولي أدوار قيادية

كرّم مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، كوكبة من موظفيه المحاسبين القانونيين الإماراتيين الموهوبين الذين انضموا إلى النخبة من أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق الإدارة العليا في البنك بجهودهم وشغفهم وتفانيهم لتحقيق هذا الإنجاز المتميز.

وقال سموه: «يطيب لي أن أهنّئ أعضاء فريق عملنا من المواطنين الإماراتيين الموهوبين، الذين عملوا بجد واجتهاد ونجحوا في استيفاء متطلبات التأهل اللازمة ليصبحوا محاسبين قانونيين معتمدين من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). ونحن في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني فخورون بإنجازهم ويسعدنا الإعلان بأنه من بين 18 محاسباً إماراتياً معتمداً من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) في الدولة، تم تدريب وتأهيل 11 (61%) موظفاً من بنك الإمارات دبي الوطني. ويمثّل هذا، في الواقع، دليلاً راسخاً على جهود التوطين في بنك الإمارات دبي الوطني لتطوير الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها وإعدادها لتولي أدوار قيادية. ومن خلال هذه المبادرة، يلعب البنك دوراً رئيساً في توفير المحاسبين الإماراتيين المعتمدين في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «نتمنّى للمحاسبين القانونيين الإماراتيين من موظفينا، كل التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية مع بنك الإمارات دبي الوطني، ونشكر أعضاء فريق الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني على جهودهم ودعمهم لهم. كما نتمنّى لجميع طلاب معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) التوفيق في إتمام متطلبات تأهلهم للحصول على الاعتماد».

ومن بين أبرز الشركات التي تشكل مؤشر «فوتسي 100»، هناك 83 شركة لديها عضو في مجلس إدارتها معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وبالتالي فإن أعضاء معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز هم جزء من قادة المستقبل في الدولة. كما يحتفل بنك الإمارات دبي الوطني ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بمرور 10 سنوات على شراكتهما الناجحة. ولدى البنك حالياً 31 مواطناً إماراتياً في طور الإعداد لمتابعة تأهيلهم للحصول على اعتماد من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

وتتولى إدارة الشؤون المالية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني قيادة هذه المبادرة بدعم من إدارة التدقيق الداخلي وإدارة الموارد البشرية للمجموعة، حيث يتم توظيف وتدريب الطلاب الموهوبين من الجامعات لمدة تراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات. كما يتم تدريب الطلاب من قبل فريق متمرّس من المتخصصين المؤهلين وذوي الخبرة ضمن فصول تدريبية مخصصة. وأثناء التدريب، يتم توزيع بعض من هؤلاء الطلاب على إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى على سبيل الإعارة لاكتساب خبرة العمل في بيئة الأعمال والتدقيق الخارجي الفعلية.