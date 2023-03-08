عمومية «أبوظبي الإسلامي» تقر توزيع أرباح بقيمة 49 فلساً للسهم عن 2022

وافقت الجمعية العمومية لـ«مصرف أبوظبي الإسلامي» خلال اجتماعها السنوي على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.7 مليار درهم، أي ما يعادل 49 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، مقارنةً بـ31 فلساً في عام 2021، أي ما يمثل 49.2% من إجمالي الربح الصافي للمصرف للسنة المالية 2022.

وحقق «مصرف أبوظبي الإسلامي» عائداً على حقوق المساهمين بلغ 21.4%، وهو واحد من أعلى العوائد في هذا القطاع. وتعكس هذه النتائج القوية الأداء القوي الذي حققه المصرف عبر قطاعات أعماله الرئيسة، فضلاً عن تحسن المنظور الاقتصادي الإجمالي. واعتمد المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية أيضاً تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن عام 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخييلي: «نحن فخورون بأداء المصرف خلال عام 2022، حيث قمنا بتعزيز قدراتنا وبتحقيق أهدافنا الاستراتيجية التي أثمرت هذه النتائج المتميزة. نودّ أيضاً أن نتوجه بالشكر لمساهمينا على دعمهم المستمر لنا وثقتهم برؤيتنا. وبتضافر جهودنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والتوسع إلى قطاعات جديدة، والحفاظ على نوعية متميزة للأصول، نجحنا في تسجيل عائد على حقوق المساهمين بلغ 21.4%، واحد من أعلى المعدلات في القطاع».