«دبي المالي» يمنح ترخيصاً مُقيداً لـ «معادن» السعودية

كشف مركز دبي المالي العالمي، عن منح ترخيص مُقيد لشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أكبر شركة تعدين في الشرق الأوسط، والتي تُعد إحدى أكبر خمس شركات تعدين في العالم وفقاً للقيمة السوقية.

وأوضح المركز في بيان أمس، أن الترخيص المُقيد، سيوفر لشركة «معادن» العديد من المزايا المالية والاستراتيجية والتشغيلية، وذلك عبر إنشاء شركة تأمين خاصة تضمن لها الحماية من المخاطر المُتعلقة بأعمال المنشأة، ما يمكّن الشركة من إدارة وتحديد المخاطر غير المتوقعة وطرق التصدي لها، وتغطية الثغرات التي قد يتضمنها برنامج إدارة المخاطر التابع لها، إضافة إلى تحقيق وفورات مالية من أقساط التأمين التي كانت ستذهب لصالح شركات التأمين الأخرى.

وأكد المركز أنه يحرص على توفير بيئة مثالية ومتكاملة للشركات الراغبة بالحصول على الترخيص المُقيد، لاسيما وأن هذه الخطوة ستُتيح لها سيطرة كاملة على المخاطر، واكتساب قدر أكبر من المرونة المالية والحماية. ومن شأن إنشاء شركة مُقيدة في مركز دبي المالي العالمي أن يمنح «معادن» موقعاً استراتيجياً يُتيح لها عقد اجتماعات على مستوى مجلس الإدارة، إضافة إلى الاستفادة من الفرص الكامنة ضمن سوق إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، والواقع على مقربة من مقرها الرئيس في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري «انطلاقاً من موقعه وجهة رائدة وجاذبة لأهم شركات التأمين في المنطقة والذي يشمل أيضاً التأمين المُقيد، يتطلع مركز دبي المالي العالمي إلى دعم شركة (معادن) لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز قدرتها على التحكّم بالمخاطر المستقبلية وتحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة معادن لإعادة التأمين المحدودة، ياسر بري، إن «الحصول على رخصة شركة مُقيدة في مركز دبي المالي العالمي، يمثل خطوة مهمة تتيح لنا ترسيخ وجودنا في مركز مالي عالمي رائد يوفر منظومة مالية متكاملة ويتمتع بموقع استراتيجي وبيئة أعمال متطورة وخدمات عالمية المستوى، وهذه جميعاً تشكل مزايا استثنائية ستُمكّن (معادن) من الاستمرار في لعب دور محوري في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية».