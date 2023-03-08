«أدنوك للحفر» توصي بتوزيعات أرباح نهائية بـ 1.25 مليار درهم

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيعات أرباح نهائية لعام 2022 بإجمالي 1.25 مليار درهم، والتي ستخضع لموافقة المساهمين عبر التصويت يوم الثالث من أبريل 2023 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

وحققت «أدنوك للحفر» خلال عامها الأول منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021 عائدات استثنائية للمساهمين بإجمالي توزيعات أرباح بلغ 2.50 مليار درهم عن عام 2022.

واستناداً إلى سياسة الشركة التصاعدية لتوزيعات الأرباح التي تعكس تدفقاتها النقدية القوية، من المتوقع أن تعرف توزيعات الأرباح السنوية زيادة بنسبة 5% سنوياً، على الأقل، لكل سهم خلال السنوات الأربع المقبلة (2023-2026).

يذكر أن «أدنوك للحفر» ستعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في الثالث من أبريل 2023، والذي سيتم خلاله دعوة المساهمين إلى الاطلاع على مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع 1.25 مليار درهم أرباحاً نهائية عن عام 2022 واعتماده إلى جانب أمور أخرى. وسيتم دفع هذه التوزيعات المستحقة وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع. وكانت «أدنوك للحفر» أعلنت، أخيراً، عن نتائج مالية استثنائية لعام 2022 فاقت توقعات السوق، وحققت صافي أرباح بلغ 2.95 مليار درهم، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.