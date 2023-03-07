4 طروحات جديدة في سوقي دبي وأبوظبي

أفادت المجموعة المالية «هيرميس» القابضة، بأنها تعمل حالياً على خمسة طروحات في أسواق خليجية مختلفة، منها شركة في قطاع الخدمات المالية في سوق دبي المالي، وشركة في قطاع التجزئة في سوق الكويت، إضافة إلى شركتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بخلاف أدنوك للغاز، متوقعة استمرار أسواق الإمارات والسعودية في قيادة أسواق المنطقة على صعيد الطروحات الجديدة في عام 2023.

وتفصيلاً، أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، عن سعادته بتنظيم الدورة السنوية الـ17 لمؤتمر ‹‹EFG Hermes One-on-One›› الأكبر من نوعه في العالم، والتي انطلقت في دبي أمس، حيث يمثل المؤتمر فرصة كبيرة لتنمية سوق رأس المال في الأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلاً عن كونه حلقة الوصل المباشرة بين كبار المستثمرين وأهم الشركات المدرجة في البورصات حول العالم.

وأضاف عوض أن «دولة الإمارات تستعد لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2023 (COP28)، وهو توقيت مثالي للشركات لاستعراض دورهم الفعال في تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تبني عدد من الأطر واستراتيجيات الممارسات الاستثمارية المسؤولة بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل وتحقيق نمو مستدام على كافة الأصعدة سواءً الاجتماعية أو الاقتصادي أو البيئية».

بدوره، أفاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، محمد فهمي، بأن «المجموعة تعمل حالياً على خمسة طروحات في أسواق خليجية مختلفة، منها شركة في قطاع الخدمات المالية في سوق دبي المالي، وشركة في قطاع التجزئة في سوق الكويت، إضافة إلى شركتين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بخلاف أدنوك للغاز».

وأشار فهمي، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر، إلى أن المدى الزمنى للطروحات الخمسة خلال بداية الربع الثاني حتى الربع الرابع من العام الجاري.

وأضاف أن «(هيرميس) تنتهي في الوقت الراهن من طرح شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية في بورصة مسقط».

وتوقع فهمي، عودة النشاط والزخم مجدداً لقطاع الاستحواذات والاندماجات في المنطقة، لاسيما في قطاع التكنولوجيا الذي قد يشهد اندماجات لخلق كيانات أكبر.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبوباشا، إن «سوق أبوظبي أصبح له تواجد كبير نتيجة خطط الحكومة لطرح الشركات بصورة متسارعة، وبالتالي بدأت تتغير نظرة المستثمرين بالسوق لأن حجمه زاد إلى مستوى قياسي، فضلاً عن تنوع الإصدارات والطروحات التي أصبحت عامل جذب كبير للمستثمرين الأجانب».

وذكر أن «القطاعات التي يتم طرحها تضم قطاعات البنية التحتية والمالية والرعاية الصحية والتعليم».

وتوقع أبوباشا، استمرار أسواق الإمارات والسعودية في قيادة أسواق المنطقة على صعيد الطروحات الجديدة في عام 2023.

«بريسايت» تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي عبر طرح عام أولي

أعلنت «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، والشركة الدولية الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، أمس، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الأولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت في 3 مارس 2023 على طلب الشركة لتنفيذ الطرح العام الأولي.

وتعتبر «بريسايت» شركة عامة محدودة الأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم الدعم للقطاع العام وللشركات التجارية من مختلف الأحجام عبر مساعدتها من خلال التحليلات الشاملة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية في جميع القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى أثر إيجابي في مستوى أداء المؤسسات.

أبوظبي - وام