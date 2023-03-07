35 ألف متخصص يشاركون في معرض الشرق الأوسط للطاقة بدبي

تنطلق اليوم الدورة الـ48 من معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي، بمشاركة عدد من أبرز الشخصيات القيادية في القطاع على مستوى العالم، بهدف دعم تحول الطاقة ومواجهة التحديات الحالية في القطاع، وتحديد السبل المتاحة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويستمر المعرض ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 35 ألف متخصص في شؤون الطاقة، و900 جهة دولية موردة. وتتضمن الفعالية معرضاً وثلاثة مؤتمرات منفصلة، تستكشف الخطط والسياسات اللازمة لتحديد آفاق قطاع الطاقة في المنطقة.