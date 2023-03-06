تعاونية الاتحاد تخفض أسعار 10 آلاف سلعة

أعلنت تعاونية الاتحاد، أمس، رسمياً، عن إطلاق حملتها الرمضانية لتخفيض أسعار أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال رمضان.

وقال العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد، عبدالله محمد رفيع الدلال، خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته التعاونية للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان، إن «حملة التعاونية الترويجية الرمضانية لعام 2023، تعتبر من الحملات الاستثنائية لاشتمالها خصومات على عدد كبير من المواد الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل المستهلكين سواء كانت غذائية وغير غذائية».

وأضاف أنه سيتم إطلاق عروض وتخفيضات في جميع فروع التعاونية وعلى موقعها وتطبيقها الذكي بشكل دوري خلال حملة رمضان تشتمل جميع السلع، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والإلكترونيات والأدوات المنزلية لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان.

وأشار الدلال إلى أن قطاع التجزئة في الدولة يشهد نمواً مطرداً، حيث يظهر ذلك جلياً في حجم المنافسة الحالية بالأسواق، والحملات الترويجية التي يتم إطلاقها من قبل جميع المنافذ والتي تصب جميعها في صالح المستهلك. وأكد أن حملة التعاونية الرمضانية تستهدف جميع الفئات المجتمعية وتراعي التنوعات الثقافية وتوفر لهم سلعاً بأسعار مناسبة تتناسب مع حجم ميزانياتهم المختلفة، موضحاً أنها متنوعة، منها ما سيكون بأسعار الجملة، فضلاً عن خصومات تصل إلى 75%.

وأفاد الدلال بأن الحملة متاحة في جميع الفروع والمراكز التجارية التي تتبع للتعاونية، مشيراً إلى أن الحملة تستمر حتى نهاية رمضان، ولمدة 60 يوماً بعروض وخصومات متباينة ومتفاوتة مميزة.

وقال إن التعاونية تحرص على توفير السلع المدرجة ضمن العروض الرمضانية بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية، موضحاً أن العروض الترويجية تضم السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، منها الأرز والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضراوات ومنتجات رمضان الخاصة وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى.

وأكد أن جميع التخفيضات في تعاونية الاتحاد لن تمس بجودة ومعايير ومواصفات المنتجات والسلع المشمولة بالحملة، مشيراً إلى أن عدم المساس بالجودة مقابل السعر أو تخفيض الأسعار، يعتبر من أهم مرتكزات التعاونية.