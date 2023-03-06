4.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 614 مبايعة بقيمة 1.74 مليار درهم منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 606.47 مليون درهم و545 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.13 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 157 مليون درهم في منطقة الخيران الأولى تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 105 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

كما تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.21 مليار درهم منها 30 رهنا لأراضي بقيمة 2.06 مليار درهم و76 رهنا لفلل وشقق بقيمة 148.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 2 مليار درهم وأخري في منطقة سيح شعيب 4 بقيمة 26 مليون درهم.

وأما الهبات فشهدت تسجيل 159 هبة بقيمة 206.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 109 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 74 مليون درهم.