إنفستوبيا 2023.. رائدات أعمال يسلطن الضوء على أدوارهنّ القيادية في مجتمع الاستثمار

شهد مؤتمر إنفستوبيا السنوي 2023 جلسة حوارية جمعت عددا من رائدات الأعمال وذلك بهدف مناقشة مبادرات الأعمال القائمة على الممارسات الجيدة. شارك في الجلسة ليندسي تايلور وود، المؤسس والشريك العام في مؤسسة "ذا هيلم"، وهدى اللواتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ألف كابيتال"، ونادين بن شافعي، المؤسسة لشركة "أنغل إنفستر".

وكشفت المشاركات أن رائدات الأعمال يقمن بإنشاء أعمال تجارية بمعدل أعلى يبلغ 1.5 ضعف مقارنة بالرجال ويحفزن الابتكارات التي تسهم في تشكيل معالم المستقبل.. ومع ذلك، تستقبل شركات الاستثمار التي تقودها رائدات الأعمال 2% فقط من إجمالي رأس المال الاستثماري.

وطرحت المتحدثات حقائق مهمة حول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، والحلول المطلوب توظيفها لمعالجة ما توجهه رائدات الأعمال من مصاعب.

وتناولت ليندسي تايلور وود مسألة الفجوة الهائلة بين الاستثمارات التي يحصل عليها رواد الأعمال وتلك التي تحصل عليها رائدات الأعمال.. وطالبت بضرورة إعادة صياغة الخطاب حول الممارسات التجارية الجيدة .

وأوضحت أن البيانات والمعلومات، التي أصدرتها مؤسسات عديدة حول دور رائدات الأعمال في العقد الأخير، تشير بوضوح إلى أن الشركات التي يقدنها تقدم أداءً أفضل .

وقالت إن "الشركات التي تقودها رائدات أعمال تحقق أداء أفضل بنسبة 63% وعائدات أعلى بنسبة تصل إلى 35%".. وطالبت بتوجيه الاستثمار نحو المؤسسات والصناديق التي تقودها رائدات الأعمال .

من جانبها تطرقت هدى اللواتي إلى ما أسمته "التحيز السائد في مجتمع الاستثمار"، و قالت إن أهم شيء يجب على مجتمع الاستثمار القيام به هو تجنب هذا التحيز في تقييمهم.. وينبغي أن يكون المجتمع الاستثماري منفتحا، وأن يستمع إلى الناس، بغض النظر عن النوع الذي ينتمون إليه".

وبشأن المساعدة في إعادة توازن الاستثمارات، نصحت نادين بن شافعي رائدات الأعمال بضرورة إدارة الأموال لضمان حدوث التغيير حيث يمكن للمستثمرات المساعدة في التغلب على التحيز، وأكدت أن هناك حاجة لإشراك المزيد من رائدات الأعمال من جانب المستثمرين.