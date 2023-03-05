"سيتريد ماريتايم" تطلق شراكة مع جمعية دبي لوكلاء الشحن لتعزيز صناعة الشحن البحري

وقعت سيتريد ماريتايم، الجهة الرائدة في تنظيم الفعاليات البحرية واللوجستية، وجمعية وكلاء الشحن في دبي، مذكرة تفاهم لتعزيز أهداف الجهتين في دعم نمو القطاع البحري في دبي والمنطقة عمومًا، عبر فتح المزيد من الفرص التجارية لوكلاء الشحن في دبي، ورفع المعايير المعتمدة في هذا القطاع، وتمكين وكلاء الشحن البحري من بناء علاقات تجارية جديدة لزيادة التعاون بين المعنيين في القطاع، وتشجيع حصول الموظفين العاملين فيه على التدريب المهني والمحترف.

عبر هذه الاتفاقية، سيتم اعتبار جمعية دبي لوكلاء الشحن جهة داعمة رئيسة لمؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، الحدث الإقليمي الرائد للصناعات اللوجستية والبحرية، والذي سينعقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023. ما سيساعد على الترويج للدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية، ويسهّل تواصلها مع الجمهور المشارك في المؤتمر والمعرض، للإسهام في فتح المزيد من الفرص أمام أعضاء الجمعية للتواصل مع عملاء جدد.

جمهور أوسع

تعليقًا على الشراكة، قالت نيانا ناندكومار، مدير جمعية وكلاء الشحن في دبي: "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة مع جهة مرموقة مثل سيتريد ماريتايم، والتي ستمكننا من توسيع قدرتنا على الوصول إلى عملاء جدد، والترويج لخدماتنا للجمهور الكبير من عملاء سيتريد ماريتايم، ونتطلع إلى العمل معًا لدعم نمو وتطوير الصناعة البحرية في دبي والمنطقة بشكل عام، لنؤكد عبر هذا التعاون التزامنا بتعزيز مصالح مجتمع وكلاء الشحن في دبي وتحقيق أهدافنا المشتركة، وسنعمل بشكل حثيث مع القائمين على هذا المؤتمر والمعرض لدعم الصناعة البحرية".

وسيساعد التعاون بين جمعية دبي لوكلاء الشحن وسيتريد ماريتايم على ضمان تمثيل هذه الشريحة المهمة من العاملين في القطاع البحري في الفعاليات البحرية الرئيسة، التي أصبحت تشكل خزان أفكار شامل لتطوير الصناعة البحرية، كما يعزز من قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الشحن. لتشارك الجمعية جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية القيادية وكبرى الجهات الخاصة في رفع معايير الصناعة، وتحسين وتعميق العلاقات والروابط المهنية لتحقيق التكامل بين وكلاء الشحن، والمديرين والشاحنين ومسؤولي الجمارك، وغيرهم من العاملين في الجهات البحرية التجارية الحكومية محليًا ودوليًا.

تمثيل للجميع

وقالت إيما هويل، مدير التطوير في الشرق الأوسط، في "إنفورما ماركتس و ماريتايم آند كروز": "تلعب جمعية دبي لوكلاء الشحن دورًا حيويًا في تطوير الصناعة البحرية وتنمية اقتصاد دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعمها من خلال فعالياتنا التي تشكل المنصة الأكبر لتطوير الأعمال في القطاع. ونعتقد أن مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط سيشكل منتدى مثاليًا للمشاركين من مختلف قطاعات الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار، من أجل الإسهام بشكل إيجابي في تطوير الاقتصاد البحري في المنطقة بشكل عام. وتؤكد شراكتنا مع الجمعية على التزامنا في سيتريد ماريتايم بتعزيز التعاون والابتكار، وضمان استفادة المعنيين في مختلف الجهات البحرية من فعالياتنا النوعية للمساعدة على دفع القطاع البحري نحو الأمام".

من جهته قال كريس مورلي، مدير المجموعة في سيتريد ماريتايم: "تهدف شراكتنا مع جمعية دبي لوكلاء الشحن إلى تلبية الأهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات المتخصصة في المجتمع البحري الإقليمي، عبر الإمكانات الكبيرة التي توفرها فعالياتنا البحرية والتجارية، وفي مقدمتها مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، وسنحرص على أن يكون هذا الحدث منصة فريدة للمشاركين من مختلف قطاعات الصناعة للتفاعل والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا، ومن المؤكد أن شراكاتنا مع جمعية دبي لوكلاء الشحن سترفع من القيمة المضافة لفعالياتنا البحرية، وستضمن تحقيق أعلى قدر من الفائدة لجميع المعنيين في الصناعة البحرية".