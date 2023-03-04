«دي بي ورلد» وأرض الصومال تفتتحان المنطقة الاقتصادية في ميناء بربرة

أعلنت مجموعة «دي بي ورلد» وحكومة أرض الصومال عن افتتاحهما المنطقة الاقتصادية الجديدة في ميناء بربرة، والتي ستسهم إلى جانب الميناء في تحوّل أرض الصومال إلى مركز تجاري رئيس في منطقة القرن الإفريقي.

وأفادت «دي بي ورلد» في بيان أمس، بأنه تم إطلاق المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الاقتصادية في بربرة رسمياً من قبل، رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، في احتفالية خاصة. وجاء افتتاح المنطقة الاقتصادية عقب البدء بمرحلة التشغيل في محطة الحاويات الجديدة في ميناء بربرة في يونيو 2021.

ويأتي تصميم المنطقة الاقتصادية في ميناء بربرة على غرار النموذج الناجح للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» في دبي، حيث سيكون هناك تعاون متبادل بين المنطقتين، ما يتيح للمتعاملين في دبي تسجيل شركاتهم في بربرة عبر النافذة الواحدة والشاملة لخدمات تسجيل وترخيص الشركات في «جافزا»، فيما يمكن للشركات العاملة في بربرة الوصول إلى مرافق وخدمات مركز حاضنة الأعمال التابع لـ«جافزا».

وقال بن سليّم، إن «عناصر حركة التجارة العالمية، تشهد تغييراً محسوساً، وهناك حاجة متنامية للمزيد من البنى التحتية التجارية، مثل المناطق الاقتصادية التي تضمن سهولة وسرعة الوصول إلى ممرات الشحن العالمية». وأضاف: «يُعد تكامل ميناء بربرة مع المنطقة الاقتصادية الجديدة مثالاً رائعاً على ذلك، ما يعزز حضور بربرة كمنظومة تجارية عالمية المستوى، اليوم وفي المستقبل».