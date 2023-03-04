«فلاي دبي» تطلق 4 وجهات جديدة في السعودية

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، إطلاق أربع وجهات جديدة في السعودية، موضحة أنها تشمل نيوم اعتباراً من 16 مارس، ونجران من 18 مارس، إضافة إلى القيصومة من 21 مارس، وجيزان من 26 أبريل.

وكانت الشركة استأنفت في وقت سابق العام الجاري، عملياتها إلى العلا، بواقع رحلتين في الأسبوع من 12 يناير.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن «الناقلة لاتزال ملتزمة الانفتاح على الأسواق غير المخدومة»، مشيرة إلى أن الناقلة توفر لمسافريها فرصة استكشاف المزيد من المقومات السياحية للمملكة».