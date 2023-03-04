دبي تستقطب نصف زوارها من 7 أسواق دولية رئيسة خلال 2022

استحوذت سبع أسواق دولية على نحو 49% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين الذين استقطبتهم دبي في موسمها السياحي لعام 2022 والبالغ عددهم 14.36 مليون زائر، بزيادة قدرها 97% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 ملايين زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي.

وبلغ إجمالي أعداد الزوار القادمين من الأسواق السبع وهي: الهند، سلطنة عمان، السعودية، المملكة المتحدة، روسيا، أميركا، ألمانيا، نحو سبعة ملايين زائر خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وتصدرت الهند قائمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى دبي خلال العام 2022، مسجلةً نحو 1.8 مليون زائر دولي، بنمو 102%، مقارنة بعام 2021، فيما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني، مسجلة 1.3 مليون سائح دولي، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 27%.

وجاءت السوق السعودية في المركز الثالث مسجلة 1.2 مليون سائح دولي إلى دبي، بنمو 147% مقارنة بعام 2021، بينما حلت المملكة المتحدة في المركز الرابع بنحو مليون زائر، بنمو 149% مقارنة بـ2021.

وحلت السوق الروسية في المركز الخامس، مسجلة 758 ألف سائح في عام 2022، بنمو 70% مقارنة بـ2021، تلتها الولايات المتحدة في المركز السادس، بنحو 590 ألف زائر ونمو نسبته 90% مقارنة بعام 2021، وجاءت ألمانيا في المركز السابع، بنحو 422 ألف زائر.

وشكلت منطقتا أوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 21% من عدد الزوار الدوليين لدبي لكل منهما.

كما شكلت منطقة جنوب آسيا ما نسبته 17% من إجمالي الزوار، وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 12%، ما يؤكد جاذبية دبي المستمرة للمسافرين من الأسواق القريبة.

واستحوذت الأميركتان على 7% من إجمالي نسبة الزوار الدوليين بحسب المنطقة.

وأسهمت كل من منطقة شمال وجنوب شرق آسيا وكذلك منطقة إفريقيا بنسبة 5% لكل منهما، فيما بلغت نسبة الزوار من منطقة «أسترالاسيا» 2%.

• %97 زيادة في أعداد زوار دبي العام الماضي.

الأسواق الـ7

■ الهند.

■ سلطنة عمان.

■ السعودية.

■ المملكة المتحدة.

■ روسيا.

■ أميركا.

■ ألمانيا.