«ديوا» تسجل براءة اختراع لجهاز يحدد المواقع بدقة عالية

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» براءة اختراع جهاز لتحديد المواقع ومسح المناطق، بالاعتماد على بيانات يقوم الجهاز بجمعها من الموقع باستخدام حساسات متطورة، ومن ثم يعمل على معالجتها بتقنية المعالجة الحركية في الوقت الحقيقي. ويعمل الجهاز إلى جانب نظام ذكي طوره المركز لقراءة الإحداثيات خلال ثوانٍ معدودة باستخدام تطبيق ذكي على تعزيز دقة تحديد موقع الكبلات الأرضية، وتوفير الوقت والجهد والكلفة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن براءات الاختراع التي يسجلها المركز وأوراقه البحثية تعزز مكانة المركز بوصفه منصة عالمية توفر حلولاً وتقنيات مبتكرة لتعزيز العمليات التشغيلية والخدماتية لمختلف قطاعات المؤسسات الخدماتية حول العالم.