بن طوق: 100 مليون دولار استثمارات متوقعة من «إنفستوبيا 2023»

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر «إنفستوبيا 2023» ينتظر أن تجلب استثمارات بقيمة تبلغ 100 مليون دولار لدولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن التركيز في تلك الاستثمارات سيكون في القطاعات غير النفطية، لاسيما الصناعة والصحة والتكنولوجيا.

وأضاف بن طوق خلال مؤتمر صحافي أمس، في ختام مؤتمر «إنفستوبيا»، أن المستهدف حتى عام 2031 جمع استثمارات بقيمة 550 مليار درهم عبر منصة «إنفستوبيا».

وأكد بن طوق أن التشريعات والقوانين المتعلقة بجلب الاستثمارات تجري مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع المتغيرات العالمية، حيث تمت أخيراً مراجعة أكثر من 40 تشريعاً وإجراء، فيما يجري حالياً مراجعة المزيد، مشيراً إلى أن ذلك يجعل الإمارات في صادرة دول المنطقة على مستوى جذب الاستثمار الأجنبي بجانب تبوؤ المركز 17 على مؤشر التنافسية العالمية في مجال جذب الاستثمار.

وذكر بن طوق أنه على مدار يومين، جمع مؤتمر «إنفستوبيا» أكثر من 2500 مشارك من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، بينهم 1000 مشارك جاؤوا من خارج الدولة لاستكشاف الفرص العالمية للاستثمار تحت شعار «تصور الفرص في أوقات التغيير».

ولفت إلى أن المؤتمر استضاف 35 جلسة حوارية وطاولة مستديرة شارك فيها أكثر من 100 متحدث، مبيناً أن 75% من المشاركين في المؤتمر من القطاع الخاص. وأضاف بن طوق أنه تم عقد 14 مشروع تعاون واتفاقية على هامش المؤتمر، كما تم عقد 300 اجتماع، موضحاً أن 60% من الاجتماعات كانت مع صناديق استثمار تدير أكثر من مليار دولار، فيما كانت 55% من الاجتماعات مع صناديق تحوّط و45% مع صناديق رأس مال المخاطر ومؤسسات تمويل خاصة