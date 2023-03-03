وزير الاقتصاد: إنفستوبيا 2023 يشهد الإعلان عن مشاريع توفر فرصاً استثمارية بقيمة 370 مليون درهم

أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أن مؤتمر إنفستوبيا 2023 شهد الإعلان عن مشاريع استراتيجية توفر فرص استثمارية تصل قيمتها إلى نحو 370 مليون درهم.

وقال بن طوق المري خلال مؤتمر صحافي في ختام فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر إنفستوبيا 2023 إنه تم الإعلان عن 14 مشروعا واتفاقية تعاون خلال هذا الحدث الدولي المهم.

وأضاف أن مجموعة GKSD الإيطالية أعلنت خلال المؤتمر عن إطلاق مشاريع SMART Clinics (العيادات الذكية) في دولة الإمارات والتوسع منها بالمنطقة.. إضافة إلى تعاون بين Fontana Gruppo الإيطالية وشركة سيجما الإماراتية لاستكشاف الفرص في الإمارات والسوق الخليجي.

وتابع: "المؤتمر شهد تعاونا في مجال الاستدامة البيئية، بين شركة GREENTHESIS، ومجموعة صلاح شرف للاستثمار وهو تعاون إماراتي إيطالي، سيتم بموجبه تأسيس أول مصنع في دولة الإمارات لإعادة تدوير البطاريات الرصاصية.. وفي مجال الفنتك والخدمات المالية أعلنت مؤسسة MENA Fintech Association عن تأسيس مجلس لها في المنطقة.

وأشار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إلى أن إنفستوبيا وقعت 6 شراكات جديدة إضافة إلى 4 مذكرات تفاهم حيث جمع المؤتمر على مدار يومين أكثر من 2500 مشارك من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين من مختلف انحاء العالم. من بينهم 1000 مشارك جاؤوا من خارج الدولة لاستكشاف الفرص العالمية للاستثمار تحت شعار "تصور الفرص في أوقات التغيير".

وقال بن طوق المري إن المشاركين في مؤتمر إنفستوبيا 2023 من 40 دولة كما تم عقد 35 جلسة وطاولة مستديرة شارك فيها أكثر من 100 متحدث إضافة إلى أن75% من المشاركين في القمة من القطاع الخاص.

وأشار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إلى أنه من خلال iconnections تم عقد 300 اجتماع60% من الاجتماعات كانت مع صناديق استثمار يديرون أكثر من مليار دولار.

وأضاف أن حوالي 55% من الاجتماعات كانت مع صناديق تحوط و45% مع صناديق رأس مال المخاطر ومؤسسات تمويل خاصة مشيرا إلى أنه على الرغم من أن صناديق التحوط شكلت 40% فقط من عدد المستثمرين إلا أنها حصلت على 55% من الاجتماعات وهو ما يعكس اهتمامات المستثمرين حاليا في ظل التحديات التي تواجه الأسواق العالمية.

وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إن موعد الدورة القادمة من "انفستوبيا 2024، والتي من المقرر عقدها في 28-29 فبراير2024 بأبوظبي . حيث ستسضيف أبوظبي اجتماعات MC13 خلال الفترة من 26 فبراير حتى 1مارس.