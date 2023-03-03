«طيران الإمارات» تشغّل طائرتي «إيرباص A380» إلى البحرين في 6 مارس

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستخدّم اثنتين من رحلاتها اليومية الثلاث بين دبي والبحرين في السادس من مارس الجاري بطائرتي «إيرباص A380»، لتلبية الطلب الكبير على السفر من الراغبين في حضور سباق البحرين للجائزة الكبرى لـ«الفورمولا 1».

وذكرت الناقلة في بيان أمس، أن الرحلتين «ئي كيه 835/ 836» و«ئي كيه 838/ 839» ستعملان بطائرتي «A380» بدلاً من طائرتي الـ«بوينغ 777-300ER»، ما يؤكد التزام «طيران الإمارات» بتوفير أفضل الخدمات للمسافرين إلى دبي وعبرها. وأوضحت أن الرحلة «ئي كيه 835»، تغادر دبي الساعة 1:50 صباحاً، وتصل إلى مطار البحرين الدولي الساعة 2:05 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 835» البحرين الساعة 3:50 صباحاً، لتصل مطار دبي الدولي الساعة 6:05 صباحاً.

أما الرحلة الثانية «ئي كيه 838» فتغادر دبي الساعة 8:20 صباحاً، وتصل البحرين الساعة 8:40.

وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 839» البحرين الساعة 10:25، لتصل إلى دبي الساعة 12:40 ظهراً.

وتوفر كل واحدة من طائرتي الإمارات الـ«إيرباص A380» اللتين ستخدمان البحرين في السادس من مارس، 517 مقعداً بتقسيم الدرجات الثلاث: 427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

يشار إلى أن رحلة «طيران الإمارات» اليومية الثالثة إلى البحرين، تعمل بطائرة «بوينغ 777-300ER».