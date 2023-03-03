«دبي المالي» يستضيف أول قمة للتمويل في العالم ضمن «الطريق إلى كوب 28»

استضاف مركز دبي المالي العالمي، أول قمة للتمويل في العالم مخصصة للنهوض بأجندة العمل المناخي «كوب 28» في قطاع التمويل العالمي.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأنه شارك أكثر من 500 من المختصّين في القمة، التي تُعدّ الأولى ضمن سلسلة من المؤتمرات المزمع عقدها، في إطار استضافة مركز دبي المالي العالمي لبرنامج «الطريق إلى مؤتمر الأطراف كوب 28»، بالشراكة مع «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية»، والتي تعمل بمثابة منصّة لبذل جهود استباقية في قطاع التمويل، للوقوف على تفعيل مسرّعات للحدّ من تداعيات التغيّر المناخي، وبالتالي تسريع وتيرة التحوّل الأخضر.

وضمّت القمة نخبة من المتحدثين والمشاركين من الشركات الاستثمارية الرائدة والبنوك، وواضعي السياسات والمستشارين، لمناقشة أولويات «كوب 28» للقطاع.

وشهد الحدث الإعلان عن نتائج أول استطلاع عالمي للخدمات المصرفية الإسلامية في مجال التجزئة على مستوى العالم، حيث إنه وفق الاستطلاع الذي شارك فيه 2000 عميل، أكد 90% من عملاء الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن مجموعة من الأسواق على ضرورة توفير مصرفهم منتجات تواكب أهداف التنمية المستدامة، كما أكد 96% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية مطابقة منتجات التمويل المتوافرة للقيم والأخلاق في حياتهم، وأبدى 87% استعدادهم لدفع رسوم أعلى مقابل منتجات مالية متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال الشريك المؤسس والمدير العام لـ«مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية»، عمر شيخ: «يتحتم على المؤسسات المالية التركيز على الاستدامة إن أردنا التغلب على التهديدات المتزايدة للتغيّر المناخي».