محمد بن راشد يزور «دبي العالمي للقوارب 2023»

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، معرض «دبي العالمي للقوارب 2023»، الذي انطلقت فعاليات دورته الـ29 أول من أمس، وتستمر حتى الخامس من مارس الجاري في الواجهة البحرية «دبي هاربر»، وهو الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال نمط الحياة البحرية.

وتفقد سموه المعروضات التي تضم مجموعة من أهم وأحدث ما أنتجته كبرى شركات القوارب واليخوت حول العالم، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما يضمه المعرض في هذه الدورة التي من المتوقع لها أن تستقطب قرابة 30 ألف زائر على مدار أيامها الخمسة، بمشاركة نحو 175 يختاً وقارباً من أشهر العلامات التجارية العالمية في عالم القوارب واليخوت، تأكيداً على مكانة دبي كوجهة رئيسة رائدة على الخارطة العالمية لفعاليات هذا القطاع.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، عدداً من اليخوت التي تظهر للمرة الأولى من خلال المعرض، منها اليخت الفاخر «برنسيس إكس 95» الذي يعد فخر إنتاج شركة «برنسيس لليخوت» العالمية، والذي يصل طوله إلى 29 متراً وتراوح سرعته القصوى ما بين 21 و23 عقدة في الساعة، ويتسع لنحو 10 أفراد.

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عند منصة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، التي كشفت خلال مشاركتها في المعرض عن يختها فائق التميز «ماجستي 111»، وذلك في أول ظهور لليخت الفاخر، كما اطلع سموه على معروضات الشركة من أسطول القوارب واليخوت بأطوال تراوح بين 32 و120 قدماً.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب.

ويجمع الحدث المستثمرين المهتمين بقطاع اليخوت من خلال الدورة الثانية لـ«منتدى اليخوت التجريبي»، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دبي هذا الحدث الذي يضم رواد هذا القطاع والمعنيين بالحياة البحرية لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع ومن مختلف جوانبها الاقتصادية والبيئية.

يُذكر أنه في إطار التزام معرض دبي العالمي للقوارب بمفاهيم وقواعد الاستدامة، ستشهد هذه الدورة من المعرض إطلاق برنامج «إس إي إيه» الخاص بدعم الحياة البحرية في دبي إلى جانب استعراض برنامج مبادرات تعزيز الاستدامة في المحيطات.

مشاركة أشهر العلامات التجارية تؤكد مكانة دبي وجهةً رئيسة رائدة على الخارطة العالمية لقطاع القوارب واليخوت الفاخرة.