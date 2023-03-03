تُعرف سلاسل التوريد بأنها شبكة من الأفراد والشركات الذين يشاركون في إنتاج سلعة ما وتسليمها إلى المستهلك، حيث تبدأ الروابط الموجودة على السلسلة بمنتجي المواد الخام وتنتهي عندما تسلم شاحنة المنتج النهائي إلى المستخدم النهائي.

وتعد إدارة السلسلة عملية حاسمة لأن سلسلة التوريد المحسّنة تؤدي إلى انخفاض التكاليف ودورة إنتاج أكثر كفاءة.

وتسعى الشركات إلى تحسين سلاسل التوريد الخاصة بها، حتى تتمكن من تقليل تكاليفها وتظل قادرة على المنافسة.

وتتضمن سلسلة التوريد كل خطوة تشارك في الحصول على منتج نهائي أو خدمة للمستهلك.

وقد تشمل الخطوات تحديد مصادر المواد الخام، ونقلها إلى الإنتاج، ثم نقل المنتجات النهائية إلى مركز توزيع أو متجر بيع بالتجزئة، إذ يمكن تسليمها إلى المستهلك.

وتشمل الكيانات المشاركة في سلسلة التوريد المنتجين والبائعين والمستودعات وشركات النقل ومراكز التوزيع وتجار التجزئة.

وعندما تكون إدارة سلسلة التوريد فاعلة، يمكن أن تخفض التكاليف الإجمالية للشركة وتعزّز ربحيتها.

وإذا تعطل أحد روابط السلسلة، فقد يؤثر ذلك في بقية السلسلة وقد يكون مكلفاً.