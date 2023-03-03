بكين مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن لخفض القيود على التجارة والاستثمار

قال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو ون، إن «بكين مستعدة لإجراء محادثات صريحة مع الولايات المتحدة، لخفض القيود المفروضة على التجارة والاستثمار، من أجل تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة البلدين في بالي».

وأضاف شو ون في إيجاز صحافي، أمس، أنه «يجب إيجاد بيئة تجارية مستقرة يمكن التنبؤ بها بين الصين والولايات المتحدة، وتعزيز الثقة بالتعاون بين الشركات الصينية والأميركية، بحسب وكالة (بلومبرغ) للأنباء».

واتسمت التجارة بين الصين والولايات المتحدة بالتكامل والمرونة، رغم آثار فيروس «كورونا»، والتدابير الحمائية الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة، بحسب نائب وزير التجارة الصيني.

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، في الإيجاز الصحافي نفسه، إن «الاستهلاك المحلي الصيني أظهر انتعاشاً واضحاً».

لكن وينتاو، أشار إلى أن الضغوط على التجارة الخارجية زادت بشكل ملحوظ، مع ارتفاع مخاطر الركود العالمي وضعف الطلب الخارجي.