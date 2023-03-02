أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10 دول بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2023.

وأكد سموه على أن وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي يشمل 121 دولة حول العالم، يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصادياً وسياسياً وتنموياً على الساحة الدولية.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، والذي يشمل 121 دولة حول العالم، يؤشر إلى صحة منهجيتها التنموية ودورها المؤثر اقتصادياً وسياسياً وتنموياً على الساحة الدولية".

وأضاف سموه: "التقدير العالمي لمكانة دولة الإمارات جاء نتيجة جهود آلاف فرق العمل في الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة وفي قطاع الفضاء وغيرها من القطاعات لبناء سمعة دولية راسخة.. ومكانة دولة الإمارات وصورتها مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة.."