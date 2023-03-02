أحمد بن محمد: دبي وجهة بحرية رائدة عالمياً

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب 2023، الذي يعد واحداً من أبرز معارض اليخوت في العالم، ويُقام في «دبي هاربر» من الأول إلى الخامس من مارس. ويسلط المعرض، الضوء على الإمكانات الكبيرة للمنطقة كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم. كما يرسّخ مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز بحرية في العالم.

وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «افتتحنا، اليوم، فعاليات الدورة الـ29 من معرض دبي العالمي للقوارب 2023، الحدث البحري الأكبر في الشرق الأوسط، بمشاركة 200 يخت وقارب فاخر، و1000 علامة تجارية من 60 دولة، المُقام في (دبي هاربر). دبي وجهة بحرية رائدة وهذا الحدث يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل المراكز عالمياً».

وتفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، جانباً من فعاليات المعرض، يرافقه المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وخلال جولته في المعرض، زار سموه أجنحة كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تعرف سموه إلى خدمة التفتيش الذكي للوسائل البحرية، وهي عبارة عن خدمة رقمية مميزة، توفر وقت وجهد المتعاملين، تماشياً مع خطة دبي بتسريع الأعمال وتسهيل رحلة المتعاملين، حيث يستخدم البرنامج الذكي عند تجديد وترخيص الوسائل البحرية، وذلك من خلال قيام المتعامل بالاتصال ببرنامج مرئي مع مفتشي سلطة مدينة دبي الملاحية، لفحص الوسيلة البحرية عن بُعد، ودون عناء إحضارها إلى مقر السلطة.

كما توقف سموه عند جناح شرطة دبي، حيث شاهد سموه زورقاً حائزاً بطولتين عالميتين، بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي. كما توقف سموه عند منصة شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، التي تعرض للمرة الأولى يختها السوبر المرتقب «ماجستي 111»، كما شملت زيارة سموه منصة عرض شركة الربان مارين، لصناعة القوارب المروضة لأمواج البحر. كما شاهد سموه يخت «برنسيس» وهو أحدث اليخوت الفاخرة التي أنتجتها شركة «برنسيس» لصناعة اليخوت.

ويسلط معرض دبي العالمي للقوارب الضوء على الإمكانات الكبيرة للمنطقة كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم. كما يرسّخ مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز بحرية في العالم.

وتشهد الدورة الـ29 لمعرض دبي العالمي للقوارب، أكبر وأبرز فعالية بحرية في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 60 دولة على مستوى العالم. وحظيت الدورة الحالية من المعرض بإشادات واسعة لأثرها الإيجابي في القطاع البحري العالمي، ودورها المحوري في استقطاب أبرز الجهات الفاعلة فيه تحت منصة واحدة.

ويحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصةً لعرض اليخوت والقوارب وأحدث الابتكارات في المعدات والكماليات البحرية، بمشاركة عارضين من أبرز المصنعين المحليين والدوليين.

ومنذ انطلاقة المعرض للمرة الأولى قبل أكثر من عقدَين، اكتسب «دبي العالمي للقوارب» شهرته الواسعة، وبات إحدى أكثر الفعاليات البحرية استقطاباً للزوّار في المنطقة، حيث يشتمل على القوارب واليخوت الفاخرة، ويسلّط الضوء على ما يبدعه حرفيون من جميع أنحاء العالم، ما يمنحُ المهتمّين بعالم القوارب فرصة الاطلاع على أحدث ما يشهده هذا القطاع.

• «المعرض» يرسّخ مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز بحرية في العالم.

«دبي التجاري»: 25% نمواً في عدد العارضين

أفادت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند، بأن «(معرض دبي العالمي للقوارب 2023)، سجل معدلات نمو نسبتها 25% في إجمالي عدد العارضين، أو المساحات التي شهدت إشغالاً بالمعرض مقارنة بالدورة السابقة من المعرض».

وأشارت في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات الدورة الـ29 من المعرض، التي بدأت فعالياته أمس، بمنطقة «دبي هاربور»، بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن «الدورة الحالية للمعرض، شهدت نمواً أيضاً في الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة، مقارنة بـ 50 دولة خلال الدورة السابقة».

وأوضحت أن «الدورة الحالية تؤشر إلى مدى إقبال الشركات العالمية المصنعة للاستفادة من حالة الانتعاش في أسواق صناعة وتجارة القوارب بمختلف أنواعها، عقب المتغيرات التي شهدتها فترة الجائحة»، لافتة إلى أن «توافد العديد من الشركات العالمية في قطاع القوارب ومستلزماتها يوضح مدى مكانة دبي كمركز إقليمي مهم في ذلك القطاع، إضافة لكون دبي واحدة من أهم 10 مراكز ملاحية في العالم في القطاع البحري، إلى جانب امتلاكها عدداً من الواجهات البحرية المطورة عقارياً بمعايير عالمية، والعديد من المراسي المائية».

وأضافت أن «المعرض يشهد مشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية لعرض منتجاتهم، وإطلاق أحدث ابتكاراتهم لهذا العام بقطاع القوارب، كما سيتم الإعلان عن 50 تصميماً جديداً إقليمياً وعالمياً في المعرض».