إطلاق 6 مجموعات أعمال في قطاع التقنيات الرقمية

أعلنت غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، اللتان تعملان تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة متخصصة ضمن قطاع التقنيات الرقمي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال.

وتشمل مجموعات الأعمال: خدمات البرمجيات، التجارة الإلكترونية، الاتصال، خدمات الألعاب والرياضيات الإلكترونية، وكالات التسويق التقليدي والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الأمن السيبراني.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر بن سلطان العلماء، أن الاقتصاد الرقمي يُعد ركيزة أساسية في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي ترسم معالم المرحلة الجديدة للدولة لمواصلة جهودها الريادية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتقنيات المستقبل، توافقاً مع مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها مع أهداف الأجندة في توفير قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي بمتوسط يصل إلى 100 مليار درهم سنوياً.

من جانبه، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تُعد مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان سلاسة عمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي، لا سيما قطاع التقنيات الرقمية الذي يشكل ركناً أساسياً في اقتصاد الإمارة. وتوفر مجموعات الأعمال منصة مثالية للحوار المتبادل بين الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي يمكنها من معالجة المسائل المتعلقة بسياسات القطاع وتعزيز قدرته التنافسية».