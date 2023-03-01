«مدينة إكسبو دبي» تكشف عن تطوير مشروعات سكنية

تستعد «مدينة إكسبو دبي» للكشف عن خطط لتطوير مشروعات سكنية، معلنة انطلاق المرحلة التالية في رحلتها لتصبح مدينة المستقبل الذكية والمستدامة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة الإنسان.

وأوضح بيان صادر أمس، أن المشروعات تشمل خيارات سكنية عدة، منها شقق وبيوت «تاون هاوس» وفلل، حيث ستجسد المجتمعات المتكاملة المستدامة والقريبة من المرافق المميزة لـ«مدينة إكسبو دبي»، أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة، مع التركيز على الرفاهية.

وقال رئيس التطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، المهندس أحمد الخطيب، إن «هذه المشروعات السكنية الفريدة تجسد التزامنا بروح (إكسبو) وتمهد الطريق لمدينة متنامية ستكون بمثابة نموذج لمدن المستقبل».