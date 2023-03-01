«إدموند دي روتشيلد» تفتتح مكتباً استشارياً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت مجموعة «إدموند دي روتشيلد» السويسرية عن افتتاح مكتب استشاري جديد باسم «إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة» في مركز دبي المالي العالمي، معزّزة بذلك استثماراتها والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

وأضافت في بيان، أمس، أنه من خلال حصول المجموعة على رخصة الفئة الرابعة من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن «إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة» من تقديم خدمات استشارية للمتعاملين المحليين، مع ضمان الوصول إلى كامل العروض المُقدمة من قبل المجموعة.

مركز موثوق

وأكدت «إدموند دي روتشيلد» أنها دأبت على ترسيخ علاقاتها بالمتعاملين معها في الشرق الأوسط، عبر إدارة عملياتها وخدمة المتعاملين معها من مقرات المجموعة الرئيسة الموجودة في سويسرا وأوروبا، مشيرة إلى أن افتتاحها لمقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، سيتيح للمجموعة تعزيز مكانتها على المستوى المحلي.

وقالت إن «دبي تمثل مركزاً موثوقاً للمعلومات لروّاد الأعمال والمستثمرين من الشرق الأوسط وإفريقيا، انطلاقاً من كونها مركزاً حيوياً يربط بين أجزاء مختلفة من العالم، ومرتكزة على عدد من المزايا الاستثنائية التي يبحث عنها المتعاملون، وأهمها الاستقرار والسلامة والابتكار».

استقطاب الثروات

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم: «تتميز دبي باعتبارها المدينة الأكثر استقطاباً للثروات على مستوى الشرق الأوسط، إذ لديها قدرة الوصول إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، مع إمكانية الوصول في غضون ساعة من الطيران، ما يجعل مركز دبي المالي العالمي الخيار المفضل لشركات الثروات وإدارة الأصول».

وأضاف: «يسرنا انضمام مجموعة (إدموند دي روتشيلد) لتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لها، فآفاق النمو والنجاح متوافرة وبوتيرة متسارعة، واستقطابنا لأحد أهم قادة القطاع يؤكد المكانة المرموقة التي يتبوأها، باعتباره الوجهة المفضلة للشركات».

وتابع كاظم: «يتوافق نهج مركز دبي المالي العالمي إلى حدٍ كبير مع رؤية (إدموند دي روتشيلد) المرتكزة على التنمية المستدامة، للارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مجتمعاتنا».

نمو دبي

من جانبها، قالت رئيسة مجلس إدارة مجموعة «إدموند دي روتشيلد»، آريان دي روتشيلد: «لأكثر من 250 عاماً، أسهمنا في الحفاظ على أصول المتعاملين معنا وتنميتها، من خلال الجمع بين قوة الأداء وتبني أسس الاستدامة، إضافة إلى التعامل مع الاستثمارات بحكمة عالية وتفعيل البُعد الابتكاري».

وأضافت: «جاء قرار تعزيز وجودنا في الإمارات نتيجة طبيعية وصائبة، إذ تشهد دبي نمواً مذهلاً منذ فترة طويلة على كل الصعد، كما يقدم مركز دبي المالي العالمي خدمات مالية عالمية المستوى».

ولفتت إلى أن معظم المتعاملين مع المجموعة في المنطقة هم من الشركات العائلية، التي تعتمد نماذج أعمال تتبنى النهج الابتكاري والقناعات الراسخة والاستباقية.

دبي مركز مالي واقتصادي

قال رئيس مجلس الإدارة ورئيس السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة»، سامان حبيبيان: «تُعدّ دبي مركزاً مالياً واقتصادياً رائداً يقدم فرصاً غير مسبوقة، حيث عملت المجموعة على تطوير قاعدة المتعاملين معها على مدى السنوات الـ10 الماضية». وأكد أن افتتاح مكتب المجموعة الجديد سيعزز حضورها الإقليمي، ويتيح لها خدمة المتعاملين معها في المنطقة بشكل أفضل، ومنهم مجتمع المقيمين في دبي، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المجموعة الدولية بصورة أكبر.