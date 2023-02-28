اتصالات من e& تعلن الإطلاق التجاري الأول إقليمياً للتقنية المطورة من شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة للأفراد والأعمال

أعلنت "اتصالات من e&" اليوم عن الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone network) وإتاحتها للأفراد وقطاعات الأعمال للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشكل هذه التقنية الجديدة تقدماً هائلاً بالمقارنة مع شبكة الجيل الخامس غير المستقلة المتاحة حالياً في الأسواق والتي كانت اتصالات من e& السبّاقة إقليمياً في إطلاقها تجارياً عام 2018. إذ تستخدم التقنية الجديدة شبكة مستقلة خصيصاً للجيل الخامس 5G، عوضاً عن الوصول الراديوي للجيل الخامس عبر شبكة الجيل الرابع المتقدمة 4G LTE.

وتمنح الشبكة الجديدة العملاء إمكانية استخدام الشبكات المستقلة والموثوقة وتتيح الخدمات بأداءٍ متفوق في جميع أنحاء الدولة. كما سيدعم هذا الإطلاق حلول الاتصال بين الآلات بشكلٍ كبير، وتبادل الاتصال بين الأجهزة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى الاستخدامات فائقة الموثوقية وذات زمن استجابة منخفض لتقنيات متنوعة مثل أجهزة التشغيل الذاتي والحلول المتطورة لإنترنت الأشياء. وستوفر شبكة الجيل الخامس المستقلة سعات الاتصال الإضافية بزمن استجابة أقل بكثير من السابق لبعض حالات الاستخدام المحددة. وستكون هذه الشبكة ذات أهمية بالغة في تحسين التجارب للتطبيقات واستخدامات الصناعة 4.0، وإنترنت الأشياء، والاستخدام التجاري للواقع الافتراضي والمعزز، والاستشعار الرقمي على نطاقٍ واسع.

ويحصل عملاء اتصالات من e& على سرعات فائقة للإنترنت ما يتيح تجارب أكثر تميزاً وفعالية، إذ يمكن للمشتركين الاستمتاع بسرعات الاتصال العالية مشابهة لسرعات الألياف الضوئية بتجارب متطورة في التطبيقات ذات الإقبال الكبير مثل مشاهدة الفيديو بدقة عالية 4K، والاستماع للموسيقى بجودة عالية، والألعاب السحابية. علاوةً على ذلك، ستتيح الخدمة أيضاً لقطاع الأعمال خيار الاتصال بالنطاق العريض البديل، إذ يمكن للشركات الاستفادة من مزايا النفاذ اللاسلكي الثابت عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة لتعزيز عملياتها وتطوير تجارب العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في "اتصالات من &e" خالد مرشد: "نفخر بالإعلان عن استثمارنا الناجح والمتمثل في إطلاق تقنية الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone)، وهو إنجاز هام يتيح لنا تقديم الحلول المتكاملة لشبكة الجيل الخامس إلى عملائنا في دولة الإمارات، لتزويدهم بأحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الفائقة، لتشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز الأعمال والاستثمارات المحلية. وستتيح لنا شبكة الجيل الخامس المستقلة تقديم الخدمات المتميزة لعملائنا وأحدث حلول الاتصال بسرعات عالية وزمن استجابة منخفض، إذ ساهمت شراكاتنا المثمرة في رفع جودة خدماتنا، أثناء تعزيز موثوقية وكفاءة وقيمة التجارب التي نقدمها لعملائنا. نحن فخورون بدورنا الريادي في شبكات الجيل الخامس ونلتزم بمواصلة جهودنا لتقديم أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات والحلول الرقمية".

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تجارياً بالارتكاز على منظومة خاصة بالخدمات تتيح إمكانية تقديم الحوسبة الطرفية، وتقسيم الشبكات، وتنسيقها وفقاً للتوجيه المشترك (3GPP)، وهيكلتها بالارتكاز على طلب الخدمات. وستبدأ اتصالات من e& بإطلاق خدمة النفاذ اللاسلكي الثابت عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone Fixed Wireless Access) كخطوة أولى لتتيح مرحلة جديدة من حالات الاستخدام التجاري، تشمل تقنية الجيل الخامس متعددة المزودين وثنائية النمط (Multi-Vendor 5G Dual Mode) لتعزيز خدمات النطاق العريض للعملاء.

وتتيح الشبكة الجديدة للمشتركين الاستمتاع بنقاط اتصال ذات نطاق عالٍ وخاصة في الحالات التجارية التي تتطلب فيها تطبيقات الأعمال تواجد نقاط إرسال واستقبال فائقة السرعة. وفي الحالات الأخرى التي تتطلب وقت استجابة أقل لحركة مرور المستخدم، ستعالج هذه التقنية مشكلات الاتصال الرئيسية للألعاب والتقنيات المتطورة مثل الواقع الافتراضي والألعاب السحابية. كما تتميز هذه التقنية بمستويات عالية من الأمان وتتبع أفضل الممارسات الصناعية للحفاظ على أداء الشبكات.

ويتم تعزيز هذه التقنية بشكلٍ كبير من خلال خصائص المعالجة، والتقسيم، والحوسبة الطرفية، وإدارة الشبكات. إذ يعد تقسيم الشبكات من الخصائص التي تتيح الحصول على شبكات الجيل الخامس الافتراضية، مما يسمح بتقسيمها إلى شبكات متعددة ومنفصلة لعملاء مختلفين وفقاً لاحتياجاتهم، بما يعزز من الكفاءة والمرونة في شبكات الجيل الخامس. بينما تعد الحوسبة الطرفية طريقة ملائمة لربط موارد الحوسبة مع المستخدمين، وتقليل زمن الوصول وتحسين أداء التطبيقات. وسيتم تفعيل شبكة الجيل الخامس المستقلة بمرونة وبتوافق تام مع الشبكات الحالية باستخدام تقنية الجيل الخامس متعددة ثنائية النمط.