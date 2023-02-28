مذكرة تفاهم بين «أراضي دبي» و«خدمة الأمين» لتعزيز الثقة بالقطاع العقاري

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي «أراضي دبي» بأنها تُواصل جهودها الراميّة إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجيّة الجديدة، المتمثلة بالريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، وتمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقاريّة استباقية وشراكات فعالة، وخدمة السكّان وتسهيل حياتهم. وأبرمت الدائرة ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، مذكرة تفاهم مع «خدمة الأمين»، لتطوير أوجه التعاون بين الطرفين.

وتمّ توقيع المذكرة بحضور كلّ من المدير التنفيذي مؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليظة، والمشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الثقة بالقطاع العقاري لدى إمارة دبي، من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة ومميزة، وحوكمة المنظومة العقارية المتكاملة المدعّمة بالأمن وحفظ الوقت والجهد والمال، بما يشمل تعزيز الحلول الرقميّة وفقاً للمعادلة العقارية الآمنة، وتعزيز جودة الحياة ومسار البنية التحتية، من أجل إسعاد المتعاملين والرقي بالخدمات للوصول إلى أفضل النتائج المنسجمة مع أفضل الممارسات والمقاييس ذات الصلة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليظة: «نحرص باستمرار على تعزيز جاهزية القطاع العقاري واستدامته من شتى النواحي، ولطالما كان الإنسان محور تركيزنا، عبر توفير كل ما من شأنه أن يُسهم في تسهيل تجربته وتوفير بيئة عقاريّة آمنة. واليوم نُعرب عن سعادتنا بعقد هذا التعاون مع خدمة الأمين، الرائدة في تعزيز الدور الوقائي وبث روح المبادرة للإسهام في وقاية المجتمع من العوامل التي قد تؤثّر على أمنه وسلامته. ومن خلال ذلك سنحرص على تسهيل مجالات التعاون وتعزيز الوعي لدى الشركات العقارية وشركات إدارة العقارات ذات الملكيّة المشتركة للالتزام والامتثال بأهدافنا المترتبة على هذه المذكرة على الوجه الأمثل».

بدوره رحب المشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي، بالاتفاقية مع مؤسسة التنظيم العقاري التي تعمل على تعزيز سبل التعاون وتنظيم الخبرات المشتركة، بهدف نشر التوعية بين شرائح متنوعة من أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية وجود نقاط التواصل لخدمة الأمين في الأبراج التجارية والسكنية لتكون المرجع لمستخدمي وقاطني الأبراج في أي ملاحظات أو اشتباهات، وتكون بذلك خدمة الأمين هي جهة التواصل للبلاغات الأمنية. وأشار إلى أهميّة تضافر الجهود التي تسعى إلى تثقيف أفراد المجتمع حول المخاطر المختلفة، وتكوين الفكر الصحيح حول الظواهر في وقتنا الحالي، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين: تقديم خدمات استباقية للمتعاملين وزيادة الأثر الإيجابي من خدمة تسجيل عقود الإيجار وغيرها، وتكامل الخدمات المرتبطة بتسجيل العقود. وستعمل خدمة الأمين على إعداد وتقديم المحاضرات التثقيفيّة في مقرّ مؤسسة التنظيم العقاري، والتي بدورها ستقوم باعتماد هذه الدورات والمحاضرات للشركات العقارية وشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، إلى جانب تزويد هذه الشركات بتصاميم اللوحات مع رمز الاستجابة السريع (QR Code) الخاص بخدمة الأمين، لوضعها على كافة الأبراج العقارية ذات الملكية المشتركة في إمارة دبي.

