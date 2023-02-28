انطلاق معرضي الشرق الأوسط للصيانة والتصميم الداخلي للطائرات غدا

يحتضن مركز دبي التجاري العالمي غدا وبعد غد فعاليات معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023 بمشاركة أكثر من 160 شركة من 62 دولة.

أعلنت ذلك شبكة أفييشن ويك بالتعاون مع مجموعة تارسوس حيث يقام المعرضان ضمن مساحة مشتركة يستقطبان فيها أبرز القادة من مختلف مجالات سلسلة توريد قطاع الطيران لتسليط الضوء على أحدث التوجهات وفرص الابتكار والأعمال التي من شأنها رسم ملامح مستقبل سلاسل التوريد في قطاع الطيران على مستوى العالم.

ويمثل معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات إحدى أبرز الفعاليات في سوق ما بعد البيع في قطاع الطيران بالمنطقة حيث تزخر محفظته من الجهات العارضة لعام 2023 بمجموعة من العلامات العاملة بما فيها بوينغ وإمبراير للخدمات والدعم وإيرباص وشركة آسيا للهندسة الرقمية وإم تي يو للصيانة وهونج كونج لهندسة الطائرات المحدودة - هايكو وشركة الخطوط الجوية الفرنسية للصناعات وكي إل إم للهندسة والصيانة والشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" وشركة الاتحاد للطيران الهندسية ولوفتهانزا تكنيك وكولينز أيروسبيس.

وأعرب ماهيش كومار الرئيس التنفيذي لشركة آسيا للهندسة الرقمية عن سروره بالمشاركة في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2023 والذي يتيح استعراض خبراتنا في توفير أفضل مستويات القيمة والجودة والهندسة المتقدمة للعملاء كما نعتزم استعراض خدماتنا في مجال الصيانة بقطاع الطيران والتي تعتمد على منظومتنا الخاصة من الحلول الرقمية المتطورة كما يوفر المعرض منصة مثالية لتكريس مكانة آسيا للهندسة الرقمية باعتبارها أحد أبرز مزودي خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في جنوب شرق آسيا والعالم ونتطلع للتعاون مع شركائنا في القطاع على امتداد منطقة الشرق الأوسط لنعمل معاً على تقديم خدمات الدعم لقطاع الطيران في المنطقة وفق أعلى مستويات الجودة والقيمة".

كما يسهم معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023 أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في توفير منصة مثالية تجمع بين شركات الطيران ومزودي التجهيزات الداخلية للطائرات بما فيها شركة "جيفين سبا" و"إيه إي آر كيو" و"فايو جروب" و"إس تي للهندسة" و"كوبهام أيروسبيس" و"آفيو إنتيريورز" و"ستيليا أيروسبيس".

ومن جانبها قالت فيرينا بنتارو رئيسة التسويق والعلاقات العامة لدى شركة إيه إي آر كيو الرائدة في توفير الحلول الرقمية للمقصورات : إنها أول مشاركة لنا في المعارض التجارية المميزة لمنطقة الشرق الأوسط ونتطلع للقاء ممثلي شركات الطيران والشركاء والخبراء المتخصصين في المنطقة للتباحث معهم واطلاعهم حول منصة آيرينا الرقمية الخاصة بشركتنا والتي تضمن تعزيز القيمة في تجارب مقصورات الطيران بمستوياتٍ غير مسبوقة".

ويغطي المعرضان مجموعة من أبرز المواضيع المتداولة في القطاع بما في ذلك تحديات سلسلة التوريد ورؤى شركات الطيران والصيانة والإصلاح والتجديد على جانب الاستدامة والتحول الرقمي.

كما يوفر المعرضان مجالا واسعا من فرص التواصل والتعاون المميزة إضافة إلى العديد من جلسات عرض المحتوى وورش العمل الملهمة التي تلبي متطلبات جميع المعنيين في مجتمع شركات الطيران.

ويستضيف المعرضان مجموعة واسعة من شركات الطيران وتأجير الطائرات والموردين من قطاعيّ الصيانة والإصلاح والتجديد ومصنعي المعدات الأصلية وغيرهم الكثير. كما يحظى الزوار بفرصة حضور منصة جو لايف ثياتر والاستماع إلى آراء أكثر من 40 خبيرا متخصصا إلى جانب منصة Onboard Hub التي تستضيف سلسلة من عروض المنتجات المبتكرة والمقابلات وورش العمل.