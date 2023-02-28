عمومية «أبوظبي الأول» تقر توزيع أرباح نقدية بـ5.74 مليارات درهم

أقرت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول، خلال اجتماعها اليوم، توزيع أرباح نقدية بنسبة 52% من رأس المال المدفوع (0.52 درهماً للسهم، وبإجمالي 5.74 مليارات درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 10 مارس 2023 (أي المشترين بتاريخ 8 مارس 2023).

وألقى اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الضوء على ما شهده عام 2022 من تقدم في الاستراتيجية التنموية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وإثراء العروض والخدمات التي يقدمها للعملاء بالتزامن مع تعزيز حضوره الدولي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الخدمات من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات الرقمية، والتركيز على أجندة الاستدامة دعماً للتطلعات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. وبفضل الإنجازات المحققة خلال عام 2022، فإن المجموعة في موقع يمكنها من المضي قدماً في مسيرتها التنموية، مرتكزة على قوة ومرونة اقتصادات المنطقة، الأمر الذي يتيح الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتحقيق عائدات أفضل وأكثر استدامة للمساهمين.

وقام بنك أبوظبي الأول بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك مريم محمد سعيد حارب المهيري، التي تعتبر أول سيدة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، والشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري، ومريم محمد سعيد حارب المهيري، ومحمد ثاني مرشد غانم الرميثي، ومحمد سيف السويدي، ووليد المقرب المهيري، وحميد عبدالله الشماري، وخليفة عتيق المزروعي.

وبعد اتمامهم لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، سيغادر كل من:جاسم محمد الصديقي، ومصبح هلال مصبح الكعبي، وأندريه جورج صايغ.

وتعليقاً على ذلك، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «شهد عام 2022 مواصلة جهود التنويع والتوسع الاستراتيجي في دولة الإمارات وأهم الاقتصادات الإقليمية، والتي سجلت أسرع معدلات نمو اقتصادي منذ عقد من الزمن، وهو ما تجسد في الأداء الإيجابي الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة، معززاً ركائزه القوية ومرونته على مدار العام».

وأضاف سموه: «بالاستفادة من ظروف الاقتصاد الكلي الإيجابية، كان تركيز بنك أبوظبي الأول موجهاً نحو إرساء أسس راسخة لمستقبل مستدام، وحققنا خلال العام تقدماً ملموساً نحو تحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أدائنا المالي القوي، في الوقت الذي واصلنا فيه تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى بناء بنك مستقبلي بكل المقاييس».

وتابع سموه: «تماشياً مع التزامنا الجاد والمستمر بتحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل، يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول أن يعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.74 مليارات درهم للسنة المالية 2022، بزيادة تبلغ 7% مقارنة بعام 2021. وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى منح زخم أكبر لأهدافنا التنموية ومساعي الاستدامة، والاستفادة من الفرص الجديدة وتوظيفها لخدمة مساهمينا وعملائنا وموظفينا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «يستند توزيع الأرباح النقدية هذا العام على تسجيل مجموعة بنك أبوظبي الأول أرقاماً قياسية سواء من حيث صافي الأرباح الذي بلغ 13.4 مليار درهم، أو الإيرادات التي وصلت إلى 23.9 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي أصول المجموعة إلى 1.1 تريليون درهم، أي 300 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ البنك أيضاً».

