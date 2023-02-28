«الفردان للصرافة» تهدف لتمكين الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية

أعلنت «الفردان للصرافة» عن افتتاح «معهد الفردان للتدريب المصرفي»، تأكيداً لالتزام الشركة الثابت بالمسؤولية الاجتماعية التي تُعتبر ركيزةً أساسية من ركائزها، وذلك بهدف تطوير وتمكين مواطني دولة الإمارات في قطاع الخدمات المالية.

ويجسد «معهد الفردان للتدريب المصرفي» الذي جرى افتتاحه في العاصمة أبوظبي، القيم التي تلتزم بها «الفردان للصرافة»، ويعكس حرصها الدائم على مواكبة توجهات الحكومة في مجال التوطين، ودعم وتنمية المواهب والخبرات المحلية، بهدف تعزيز النموّ المتواصل الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى أنّ «الفردان للصرافة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي أوّل مؤسسة خدمات مالية خاصة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتوفير التعليم المجاني للمواطنين المنتسبين إلى هذا المعهد.

وقال حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لـ «الفردان للصرافة»: «استناداً إلى تاريخنا المديد والحافل بالنجاحات، ترسّخت قناعتنا بأنّ أبناء دولة الإمارات لعبوا دوراً فعالاً وسبّاقاً وجوهرياً في تحقيق النموّ المتواصل الذي عرفته الدولة عبر مختلف المراحل، وإنهم سيواصلون التزامهم الثابت بالمساهمة في تحقيق الأهداف التي ترسمها الرؤية الطموحة للحكومة. ونحن في الفردان للصرافة ملتزمون برعاية وتنمية وتطوير مهارات المواهب الإماراتية، إسهاماً منا في الحفاظ على العقول المنتجة والمبدعة داخل الدولة. من هذا المنطلق وضعنا هدفاً يتمثل في زيادة نسبة توظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات التي يشملها القطاع المالي لدينا، بما يعكس التزامنا الدائم بالمسؤولية الاجتماعية للشركات».

وختم الفردان: «نحن حريصون على أن يواكب قطاع الخدمات المالية لدينا أهداف التوطين التي حدّدتها حكومة الإمارات، ونأمل في أن نسهم مع جميع نظرائنا العاملين في هذا القطاع بإعداد أفضل المتخصصين في مجال الخدمات المالية في المنطقة».