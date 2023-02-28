494 مليار درهم الأصول الأجنبية للمصرف المركزي لأعلى مستوى في تاريخها

لامس إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 494 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 8.81% من 453.89 مليار درهم في نوفمبر الماضي إلى 493.88 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 40 مليار درهم، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.9% مقابل 466.45 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 16% لتبلغ 313.81 مليار دهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 270.48 مليار درهم في نوفمبر 2022.

ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 134.54 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 0.05% مقابل 134.47 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 45.53 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 7% مقابل 48.94 مليار درهم في نوفمبر 2022.