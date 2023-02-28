ميزانية «المركزي» تسجل بنهاية 2022 أعلى مستوى في تاريخها

أظهرت أحدث إحصاءات لمصرف الإمارات المركزي أن الميزانية العمومية للمصرف لامست حاجز 555 مليار درهم في ديسمبر الماضي 2022، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها.

وأفاد «المركزي» بأن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 8.1%، لتصل إلى 554.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 513.61 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وازدادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.4% أو ما يعادل 33.4 مليار درهم، مقابل نحو 521.54 مليار درهم في ديسمبر 2021.

ميزانية «المركزي»

وبحسب الإحصاءات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 279.25 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر 2022، فضلاً عن 180.44 مليار درهم استثمارات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و63.43 مليار درهم للودائع، و5.55 مليارات درهم للقروض والسلف، و26.32 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 236.66 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 164.75 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية، و120.01 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.35 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و20.22 مليار درهم خصوماً أخرى.

الأصول المصرفية

إلى ذلك، كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية من 3.639 تريليونات درهم تقريباً في نهاية نوفمبر الماضي 2022 إلى 3.669 تريليونات درهم تقريباً في نهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 0.8% على أساس شهري.

وأوضح «المركزي» في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2022 أن إجمالي الائتمان المصرفي بلغ 1.88 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، مع زيادة نسبتها 5.6% في الائتمان الأجنبي.

كما بلغ إجمالي الودائع المصرفية في نهاية ديسمبر الماضي 2.222 تريليون درهم، مع ارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.5%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 22%.

القاعدة النقدية

ووفقاً للمصرف المركزي، فقد توسعت القاعدة النقدية بنسبة 6.7%، لترتفع من 486 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2022 إلى 518.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، وهو ما أرجعه «المركزي» إلى الزيادات في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 7.3%، و13.8%، و7% على التوالي.

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1»، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، ليصل إلى 737.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة ارتفاع 1.1% مقارنة بنهاية نوفمبر الذي سبقه، نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 0.6 مليار درهم، وارتفاع الودائع النقدية 7.1 مليارات درهم.

كما ارتفع عرض النقد «ن2»، ويشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) من 1.68 تريليون درهم في نهاية نوفمبر إلى 1.70 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022 بارتفاع نسبته 1.5%، مدعوماً بارتفاع عرض النقد «ن 1»، والزيادة في الودائع شبه النقدية بقيمة 17.2 مليار درهم.

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تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي في نهاية 2022.. وإجمالي الودائع المصرفية يسجل 2.22 تريليون درهم.