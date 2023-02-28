«تيليوس» تفتتح مقرها الرئيس في دبي

أعلنت شركة «تيليوس» العالمية (Teleios) عن افتتاح مقرها الرئيس الأول في العالم بـ«مدينة دبي للإنتاج»، لصناعة أجهزة محاكاة للألعاب الرياضية الخاصة بالسباقات العالمية الكبرى، مثل «فورمولا وان»، وسائقي السيارات الرياضية، ولتمنح بذلك عشاق السباقات والسيارات السريعة فرصة فريدة لتجربة سباق حقيقية بعيدة عن المخاطر. كما أعلنت الشركة عن مشاركتها في «معرض دبي الدولي لليخوت»، الذي يُقام في منطقة «دبي هاربر» في الفترة بين الأول والخامس من مارس 2023، لتستعرض منتجاتها الفاخرة لمحركات محاكاة السباقات العالمية.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«تيليوس»، محمد كمالي: «تعد الإمارات من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، واخترنا مدينة دبي، كونها نقطة التقاء لأكثر من 200 جنسية حول العالم».