أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.96 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، اليوم، سيولة ناهزت 1.96 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و381.73 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 310.55 ملايين سهم عبر أكثر من 21.33 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.03% إلى 3417.96 نقطة، ونزل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.28% إلى 9833.3 نقطة. وارتفعت أسهم 31 شركة من أصل 61 شركة تم تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وبقيت 13 على ثبات. وارتفع سهم "ملتیبلاي" بنسبة 0.3% عند 3.88 دراهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، كما ارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 1.2% عند 4.30 دراهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

بينما انخفض سهم "أمريكانا" بنسبة 3.3% عند 3.50 دراهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم، وانخفض سهم اشراق للاستثمار بنسبة 0.6% عند 0.486 درهم، وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم.

وفي سوق دبي المالي، تراجع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.2% عند 0.238 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم. وارتفع سهم كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 0.4% عند 2.38 درهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم. وارتفع سهما الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 0.4% عند 5.67 دراهم و13.40 درهما على التوالي.

وانخفض سهم العربية للطيران بنسبة 0.9% عند 2.26 درهم وبتداولات قاربت 13 مليون سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاَ، سهم إعمار العقارية، مرتفعا بنسبة 1.3% عند 5.46 دراهم، وبتداولات تجاوزت 30 مليون سهم.