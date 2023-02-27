ميزانية «المركزي» تسجل أعلى مستوى في تاريخها نهاية 2022

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 555 مليار درهم، في ديسمبر الماضي 2022، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، وذلك وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح «المركزي» أن الميزانية العمومية للمصرف، ارتفعت على أساس شهري بنسبة 8.1% لتصل إلى 554.99 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي 2022، مقارنة بنحو 513.61 مليار درهم في نوفمبر 2022 الذي سبقه.

وازدادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 6.4%، أو ما يعادل 33.4 مليار درهم مقابل نحو 521.54 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع: 279.25 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، فضلاً عن الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 180.44 مليار درهم، و63.43 مليار درهم للودائع، و5.55 مليارات درهم للقروض والسلف، و26.32 مليار درهم للأصول الأخرى.

بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 236.66 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 164.75 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية 120.01 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.35 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و20.22 مليار درهم خصوم أخرى.