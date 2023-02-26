اختتام حملة أجمل شتاء في العالم.. و1.8 مليار درهم إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن اختتام النسخة الثالثة من حملة "أجمل شتاء في العالم"، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في ديسمبر الماضي من محمية الزوراء في عجمان، حيث روجت الحملة لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في كافة إمارات الدولة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20% مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم.

ورفعت حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الثالثة عدد الزوار المحليين إلى 1.4 مليون زائر، بزيادة نسبتها 8 % عن النسخة الماضية.

وسجلت الحملة نجاحاً لافتاً ومشاركةً متميزة على شبكات التواصل الاجتماعي، تجاوز فيها حجم التفاعل مع الحملة أكثر من 5.8 مليون تفاعل ، فيما تم استخدام وسم #أجمل_شتاء_في_العالم في أكثر من 18 ألف صورة وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إنتاج أكثر من 161 فيديو ترويجي للحملة من قبل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وصناع المحتوى في الدولة حققت مجتمعةً أكثر من 158.2 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، وبلغ حجم التفاعل الإيجابي عالمياً مع الحملة 100%، فيما حققت التغطيات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية عن الحملة وصول لأكثر من 190 مليون شخص.

دعم المشاريع الوطنية

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن حملة أجمل شتاء في العالم، نجحت في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني ودعم المنظومة السياحية، وتوفير تجربة مميزة للزوار مبنية على التنوع السياحي الهائل الذي تتميز به دولة الإمارات، والتعرف على منظومة القيم المجتمعية الأصيلة المتوارثة.

وأشاد معاليه بنجاح النسخة الثالثة من حملة "أجمل شتاء في العالم" في تنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بجمال الشتاء ودعم المشاريع الوطنية السياحية في إمارات الدولة، وهو ما يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الحملة خلال نسختيها السابقتين، وبما يشكل محفزاً لإطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في ترجمة توجيهات قيادة الإمارات، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية المبتكرة لقطاع السياحة.

وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن الحملة تترجم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تسعى إلى جذب 100 مليار درهم كاستثمارات إضافية لقطاع السياحة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم في 2031.

وأضاف معاليه: نجحت حملة "أجمل شتاء في العالم" في إبراز الهوية والتراث الإماراتي، وعرفت بالثقافة المحلية، مستثمرة النجاح الكبير الذي تحقق في النسختين الماضيتين، وهو ما مكنها من الترويج للأماكن السياحية بالإمارات وجذب السياح لقضاء تجربة سياحية وترفيهية مميزة، مشيراً إلى أن ما ميز الحملة أنها استهدفت الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، بتخطيط وبرامج مبتكرة، وشمولها لكل المقومات السياحية المنتشرة والمتميزة في كل أماكن الدولة.

تجربة تفاعلية

من جانبه، أكد سعادة سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن حملة أجمل شتاء في العالم التي اختتمت نسختها الثالثة تحت شعار "موروثنا" توافر لها كافة مقومات النجاح والتميز بفضل التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتوجه سعادته بالشكر إلى جميع الشركاء في حملة أجمل شتاء في العالم لجهودهم في إنجاح فعاليات الحملة التي أظهرت معالم الإمارات ووجهاتها المتنوّعة بصورة فريدة ومتميزة، وعرّفت الزوار من مختلف أنحاء العالم على كنوز الدولة السياحية والطبيعية.

منظومة القيم الإماراتية

تضمنت حملة "أجمل شتاء في العالم" في نسختها الثالثة هذا العام، مقومات الموروث والهوية الوطنية، ومنظومة القيم الإماراتية الأصيلة المتوارثة، والضاربة بجذورها في تكوين المجتمع المحلي، والتي حملها الآباء عن الأجداد، ويتوارثها الأبناء والأجيال اللاحقة، في نسق تلقائي يتسم بالاستدامة، ودعم كامل من مختلف مؤسسات الدولة.

ووضعت المؤسسات والمرافق والمعالم السياحية، والمعنية بالثقافة والتراث خصوصاً، كامل إمكاناتها أمام الزائرين، حيث قدمت لهم برامج مميزة خلال فترة الحملة التي احتفت بالموروث المحلي، وجسدت أبرز ملامح الهوية الوطنية، ومنظومة القيم الراسخة والسائدة في مجتمع الإمارات، متيحة فرصاً استثنائية للاستمتاع بجمال الإمارات وخوض تجارب مليئة بالتفاصيل الثرية والاستكشاف، بما يعكس حرص دولة الإمارات على تعريف العالم بالخصوصية الثقافية والتراثية للدولة، ويعزز قوتها الناعمة وحضورها على المستوى الدولي، ويرسخ مكانتها كوجهة سياحية رئيسية في العالم.

موقع إلكتروني

كما وأطلقت حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الثالثة، موقعها الإلكتروني الجديد worldscoolestwinter.ae ، والذي يقدم لزواره تجربة تفاعلية سلسة تبرز أهم معالم الجذب السياحي في إمارات الدولة، ويقدم معلومات وافية عنها، باللغتين العربية والإنجليزية، ويدعم تجربتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة والمتعددة التي تزخر بها.

ويضم الموقع، الذي يتيح لزواره تصفح أقسامه المختلفة بسهولة، قوائم لمعالم ووجهات إماراتية جاذبة يشكل تنوعها أحد أهم مقومات تميز القطاع السياحي في الدولة، حيث يستعرض الموقع الإلكتروني للحملة أبرز وأهم الأماكن والوجهات التي تقدم قيمة مضافة لزوارها وتضمن لهم الاستمتاع بتجارب سياحية استثنائية.