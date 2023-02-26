«اقتصادية عجمان» تفتتح «أسبوع ريادة الأعمال 2023»

انطلقت فعاليات «أسبوع ريادة الأعمال 2023»، بدورته الثانية وتنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري. وافتتح الفعاليات المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، عبدالله الحمراني.

وتقام فعاليات الأسبوع، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ودائرة البلدية والتخطيط، بمشاركة 25 عارضاً. ويهدف إلى تقديم منصّة أعمال متكاملة لروّاد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، كما يسعى إلى تسليط الضوء على تجارب الأعمال الناجحة والمشروعات المبتكرة. من جانبه، أعرب الشيخ صقر بن فيصل القاسمي، مدير إدارة الاستثمارات في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن فخره بالمعرض الهادف إلى تشجيع روّاد الأعمال، ومنحهم فرصة لعرض مشروعاتهم المميزة.