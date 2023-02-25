10 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 10 مليارات درهم. وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2398 مبايعة بقيمة 6.4 مليارات درهم، منها 168 مبايعة لأراضٍ بـ1.26 مليار درهم و2230 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.14 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 3.01 مليارات درهم، وشهدت الهبات تسجيل 434 هبة بقيمة 669.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ116 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في «النهدة الأولى».