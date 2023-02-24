«دبي للسلع» يطلق برنامج مُسرع أعمال لدعم شركات «التشفير» الناشئة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن إبرام شراكة مع «TDeFi» الحاضنة الدولية لتقنيات الجيل الثالث من شبكة الـ«ويب 3» (Web3) والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، بهدف إطلاق برنامج مسرّع أعمال يدعم الشركات الناشطة في مجالات تقنيات «Web3» والـ«بلوك تشين» انطلاقاً من مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

وذكر المركز في بيان أمس، أن البرنامج يقدم توجيهات إرشادية وجلسات نقاشية وتدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بمجالات التشفير ونمو شركات التكنولوجيا، حيث سيجذب شريحة جديدة من شركات التشفير والتكنولوجيا إلى دبي.

ويضم مركز «كريبتو» أكثر من 550 شركة حالياً، ما يجعله أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات «Web3» والـ«بلوك تشين» على مستوى المنطقة.

وستنطلق نسختان على الأقل من برنامج مُسرع الأعمال الجديد، الذي تمتد فعالياته على مدار شهر بالكامل، وذلك خلال الـ12 شهراً المقبلة، بمشاركة الأعمال والمؤسسات المهتمة بالحصول على التوجيهات الإرشادية والخدمات من مركز دبي للسلع المتعددة بهدف تدشين أعمالها وأنشطتها رسمياً انطلاقاً من مركز «كريبتو».

وبنهاية كل نسخة من البرنامج، ستختار «TDeFi» مجموعة من الشركات الناشئة للمشاركة في برنامجها الداعم والشامل كي تتيح لها فرصة الوصول إلى خدماتها الاستشارية ومنظومتها المتنامية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «دعم الأعمال والشركات الناشطة في قطاع تقنيات الجيل الثالث من شبكة (Web3) والـ(بلوك تشين)، يأتي ضمن الأولويات الرئيسة لمركز دبي للسلع المتعددة، وذلك تماشياً مع مساعيه المبذولة في مواصلة مسيرة النجاح التي حققها مركز (كريبتو) منذ تأسيسه».

وأضاف: «من خلال توفير كل ما تحتاجه المؤسسات والشركات الناشئة المتخصصة في مجال التشفير لتتمكّن من مواصلة النمو والازدهار، نجحنا في تكريس مكانة دبي كمركز رائد في مجال (الكريبتو)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«TDeFi»، غوراف دوباي، إن «برنامج مُسرع الأعمال الجديد يوفر العديد من المسارات التدريبية التي تدعم روّاد الأعمال والشركات في مجال التشفير، بدايةً من إيجاد الأفكار المبتكرة وصولاً إلى التوسّع والنمو».

وأكد أن «مركز دبي للسلع المتعددة نجح من خلال مركز (كريبتو) في إرساء أسس بيئة داعمة للشركات المتخصصة في تقنيات (Web3) والـ(بلوك تشين)».