الأسهم المحلية تربح 2.7 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات الأسبوع اليوم، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 2.7 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية وتزامنا مع عودة الطروحات الأولية وبدء اكتتاب "أدنوك للغاز".

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و207.82 ملايين درهم في سوق دبي المالي، حيث جرى التداول على نحو 234.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.56 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.14% عند مستوى 9858.87 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% عند مستوى 3419 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولا في سوق دبي، سهم إعمار العقارية، منخفضا بنسبة 0.2% عند 5.39 دراهم، وبتداولات جاوزت 20 مليون سهم، في حين كان سهم دانة غاز أكثر الأسهم تداولا في سوق أبوظبي، حيث ارتفع 2.1% عند 0.781 درهم، وبتداولات تجاوزت 14 مليون سهم.

وقال رئيس قسم الاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت يوماً قوياً آخر من نشاط التداول، الجمعة، متوقعاً أن تحقق الأسواق أداء أقوى خلال الأسبوع المقبل مع انطلاق الطروحات الأولية من جديد مع بدء اكتتاب "أدنوك للتوزيع"، والذي شهد زخما قويا في اليوم الأول من الطرح، مما يؤكد اهتمام المستثمرين حول العالم بالدخول لأسواق المال الإماراتية.

يشار إلى أن مؤشر سوق أبوظبي، تراجع بمقدار 27 نقطة لهذا الأسبوع، وبنسبة 0.3%، فيما انخفض مؤشر "دبي المالي" 39 نقطة وبنسبة 1.1%.