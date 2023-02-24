الذهب يربح 3 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 0.17% أو ما يعادل 3.07 دولار ليصل إلى 1825.3 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب تسليم ابريل 2023 بنسبة 0.3% او ما يوازي 5.5 دولار لتصل إلى 1832.4 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة هامشياً بنسبة 0.02% إلى 21.31 دولار، وزاد البلاتين 0.16% إلى 949.85 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1438.5 دولار.